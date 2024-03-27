'Godzilla y Kong': este personaje ya no aparecerá en el MonsterVerse y los fans están decepcionados

Video Te contamos los retos de llevar a Godzilla a la serie de televisión "Monarch: Legacy of Monsters"

El MonsterVerse sigue creciendo. La próxima entrega se titula ‘Godzilla y Kong: El nuevo imperio’, donde los famosos monstruos del cine se unen para acabar con una amenaza en común.

Aunque es usual que dentro de la franquicia algunos personajes no regresn, algunos fans notaron que en los créditos del filme, en sitios como IMDb, no aparece una famosa actriz que tuvo un papel importante.

Dos actrices de 'Godzilla II: el rey de los monstruos' no aparecerán en 'Godzilla y Kong'. Imagen Warner Bros.

Estrella de 'Stranger Things' no aparecerá en ‘Godzilla y Kong’

A continuación comenzamos con los spoilers. Sigue leyendo bajo tu propio riesgo.

Los seguidores de esta nueva saga cinematográfica notaron que en los créditos del filme hace falta el nombre de un personaje importante que fue interpretado por Millie Bobby Brown: Madison Russell.

Millie Bobby Brown interpretó a Madison, la hija del Dr. Mark Russell (Kyle Chandler), en ‘Godzilla II: el rey de los monstruos’ (2019) y ‘Godzilla VS Kong’ (2021), quien desempeñó un papel crucial dentro de la franquicia.

Millie Bobby Brown en la película 'Godzilla VS Kong' de 2021. Imagen Warner Bros.



Recordemos que en la película ‘Godzilla vs. Kong’, Madison se une a Apex Cybernetics para luchar contra Godzilla, creyendo que él es la amenaza real. Sin embargo, al final de la película, ella cambia de opinión y ayuda a Godzilla y Kong a derrotar a Mechagodzilla, por lo que los guionistas pudieron considerar que ahí terminaba su historia dentro del MonsterVerse.

Debido a que la nueva película se centrará en una nueva amenaza para los Titanes, es posible que los miembros de la producción decidieran que no era necesario el regreso de Madison, aunque muchos fans esperaban su regreso en el nuevo capítulo de esta historia.

La sorpresa es aún mayor considerando que Kyle Chandler tampoco figura en los créditos, ni aparece en los avances, al igual que Vera Farmniiga, quien encarnó a la paleobióloga Emma Russell.

Dentro del MonsterVerse, es usual que algunos actores ya no regresen, como pasó en 2014 con ‘Godzilla’, ya que en las entregas posteriores no volvimos a ver a Bryan Cranston, Elizabeth Olsen y Aaron Taylor-Johnson.

Dirigida por Adam Wingard, ‘Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio’ profundiza en las historias de estos Titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió para siempre con la humanidad, además de combatir una nueva amenaza.