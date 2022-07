La escena de 'Stranger Things 4' que aterrorizó a Millie Bobby Brown: lloró en el set de la serie de Netflix

La cuarta temporada de ‘Stranger Things’ en Netflix fue más aterradora que sus predecesoras, gracias en parte a que los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, trajeron a la vida al villano Vecna sin usar CGI.

Aunque para el actor Jamie Campbell Bower encarnar a Vecna significaba someterse a sesiones de maquillaje de más de 6 horas, el resultado final hizo que en la pantalla el villano se viera como un monstruo que puede existir en la vida real.

En la cuarta temporada Vecna genera terror al atacar a los habitantes de Hawkins desde el Upside Down y durante los dos episodios del Vol.2 se puede ver su transformación desde una persona normal hasta el ser aterrador de ojos blancos, sin nariz, con tentáculos y los músculos expuestos.

Tan real fue el maquillaje y la interpretación de Jamie Campbell Bower como Vecna que hasta en el set de grabación le provocó un momento de pánico a la estrella de la serie Millie Bobby Brown.





La escena de 'Stranger Things 4' que aterrorizó a Millie Bobby Brown

Vecna en la serie es en realidad Henry Creel o 001, y el responsable de asesinar a todos los niños con los que el doctor Brenner experimentaba en su laboratorio. Tras esto Eleven lo confronta y envía al Upside Down, donde permanece por años y se transforma en una horrenda criatura.

En una entrevista con Variety (el 1de julio), el actor Jamie Campbell platicó sobre el final de la cuarta temporada cuando Vecna y Eleven tienen su confrontación final dentro del Upside Down y la experiencia que tuvieron al grabar la escena.

Explicó que la historia coloca a Eleven atada de brazos por unos tentáculos y Vecna se acerca para contarle su historia y origen, pero que la primera vez que grabaron la escena Millie Bobby Brown estaba en realidad espantada.

“La colocaron en una posición en a que estaba atada. Me acerqué a ella (como Vecna) y se puso a llorar. No me volteaba a ver y se notaba que estaba visiblemente asqueada por toda la situación”.



El actor confesó que Millie Bobby Brown es una actriz muy receptiva y honesta, ya que todo lo que en la serie tiene el propósito de ser aterrador, cuando lo graba en verdad se siente aterrorizada.

También dijo que tras el llanto de la actriz de 18 años, se acercó para calmarla y explicarle que era él debajo de todo el maquillaje y las prótesis. Ya más tranquila, Millie dijo que pudo reconocer que era Jamie Campbell por su olor a cigarros, ya que él es fumador.