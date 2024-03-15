¿‘Damsel’ está basada en un libro? La verdad detrás de la película de Millie Bobby Brown en Netflix

Video ¿'Damsel' es una copia de 'Game of Thrones'?: críticas y secretos de la película de Millie Bobby Brown

‘Damsel’, la más reciente película de Millie Bobby Brown, se estrenó en Netflix el pasado 8 de marzo. Si bien rápidamente ganó popularidad entre la audiencia, muchos se quedaron con algunas dudas sobre su origen y su final. Te explicamos.

¿La película ‘Damsel’ de Millie Bobby Brown está basada en un libro?

En la pantalla, vimos la historia de Elodie, una joven que acepta casarse con un apuesto príncipe para salvar a su pueblo, pero, en cuanto termina la boda, se da cuenta de que en realidad su esposo y cuñados la usaron para ofrecerla como ofrenda a un dragón. Ahí, la protagonista debe usar su ingenio y fuerza para encontrar una salida.

Un dato curioso de la película de Netflix es que va en dirección contraria a la tendencia de hacer adaptaciones cinematográficas de libros: está basada en un guion original de Dan Mazeau, del que la escritora Evelyn Skye hizo una novelización. Es decir, el libro se inspira en la película. Esto surgió a partir de un acuerdo entre Netflix y la autora.

“La forma más sencilla de pensarlo es la siguiente: Dan Mazeau escribió el guión original. Pude leer un primer borrador y me dieron rienda suelta para escribir mi propia versión de la historia, que finalmente se convirtió en la novela”, explicó Skye en octubre de 2022.

Evelyn Skye es la autora del libro basado en la película 'Damsel' Imagen Getty Images

Detalles del libro ‘Damsel’, basado en la película de Millie Bobby Brown

En aquel entonces, Evelyn Skye también explicó que aunque “el libro y la película tienen el mismo origen, cada una de ellas es una obra de arte única”.

El libro ‘Damsel’ se publicó la primavera de 2023, por lo que algunos fans pudieron conocer la historia de Elodie mucho antes de que la película se estrenara en Netflix. Eso también propició la confusión entre cuál había surgido primero.

La novela se ha traducido a varios idiomas y tiene alrededor de 366 páginas.

'Damsel' Imagen John Wilson/Netflix



Vale la pena señalar que Evelyn Skye es una best seller de ‘The New York Times’ con títulos como ‘The Crown’s Game’, ‘The Crown’s Fate’, ‘Circle of Shadows’ o ‘Three Kisses, One Midnight’ bajo su trayectoria.

Significado y final explicado de la película ‘Damsel’

En inglés, el título de la cinta quiere decir ‘damisela’, en una clara referencia al arquetipo de las princesas en apuros que esperan ser rescatadas por un príncipe. La historia busca retar esos papeles, al presentar a una joven que, pese a ‘hacer lo correcto’ es traicionada y no solo debe salvarse a sí misma sino a otras jóvenes de un fatídico destino.

La propia Millie Bobby Brown explicó a ‘Tudum’ que Elodie “es una damisela que no necesita ser salvada. Ella se salva a sí misma de muchas maneras. Subvierte lo que esperas: estás esperando que el príncipe se dé la vuelta y la salve, y… no. No esperes al príncipe”.

Eso es precisamente lo que vemos al final de la película ‘Damsel’: tras un intenso enfrentamiento, Elodie logra herir al dragón de la cueva, pero, al darse cuenta de que también fue víctima de las mentiras, decide ‘liberarla’ de su pasado y contarle la verdad. En conjunto, ambas cobran venganza por los horrores que sufrieron a manos de los reyes de Aurea.

‘Damsel’, película de Netflix Imagen PCMA Management and Productions/ Netflix



La damisela de Millie Bobby Brown sí consigue su ‘feliz para siempre’, aunque de una manera diferente a los tradicionales cuentos de hadas: regresa junto con su madrasta, su hermana y la dragón a su pueblo natal para reinar con el dinero que ganaron por su supuesto matrimonio.