El final alternativo de 'Damsel': la película de Netflix iba a terminar muy diferente

Video ¿De qué trata ‘Damsel’? La película que todos están viendo y nos recuerda a ‘Game of Thrones’

Cada mes, Netflix sorprende a sus suscriptores con nuevos estrenos y el pasado 8 de marzo lanzó la cinta 'Damsel', la cual tiene como protagonista a Millie Bobby Brown en el papel de Elodie. Ahora, una de las actrices del elenco compartió un secreto sobre el filme que nadie esperaba.

Actriz de 'Damsel' revela el final alternativo de la película de Netflix

PUBLICIDAD

La historia narra cómo dicha damisela se casa con un príncipe y, si bien pensaba que serían felices juntos, pronto descubre que el verdadero plan que tenía para ella era ser usada para pagar una vieja deuda. Por lo tanto, la sacrifica y la encierra en una cueva con un feroz dragón.

Aunque la muerte parecía ser segura para Elodie, logra engañar al feroz animal que se supone debía devorarla y, al final de la cinta, escapa en su lomo para quemar el reino de Aurea, lugar donde residía el príncipe que la encerró, para vengarse de lo que habían hecho, y después regresar a casa junto a su hermana Floria y el dragón, dando a entender que permanecería a su lado.

De hecho, fue la actriz que encarnó a Floria, es decir, Brooker Carter, quien explicó que de hecho se creó un final alternativo, el cual pudo cambiar el curso de cómo pudo visibilizar el público la cinta.

"Filmamos dos finales diferentes para la película y siento que sería genial para todo ver el otro final que filmamos , solo porque podría comenzar con una vibra completamente diferente sobre lo que sucederá en el futuro... Entonces, en uno fue donde Elodie se quedó con nosotros y uno fue donde se fue Elodie.", fue lo que comentó de acuerdo al portal CBR.



Admitió que 'Damsel' tuvo muchos cambios a lo largo de su producción, específicamente en el final, debido a que desde el inicio hasta la mitad de la trama todo se mantuvo igual. La joven añadió que se cortaron muchas líneas y se agregaron otras más por lo cual al momento de grabar hubieron escenas que cambiaron "por otras escenas" en el último momento.

Actriz Brooke Carter Imagen John Wilson/Netflix y Getty Images

El director aclaró la razón de que la película 'Damsel' tuviera tantos cambios

También habló un poco sobre su experiencia trabajando a lado de Bobbie Millie Brown, quien al final se convirtió en su amiga y mentora, después de ayudarla en las grabaciones.

"Al principio fue bastante intimidante porque es una actriz muy profesional y tiene un gran papel en el mundo de la actuación. Pero con el tiempo, me dio muchos consejos y trucos en el set, y me hizo querer esforzarme más al estar cerca de gente así. actores increíbles."



Por otra parte, el director Juan Carlos Fresnadillo, director del filme, confirmó en una entrevista para el portal 'CulturaOcio' que el cambio de escenas y el final se debió a la pandemia de covid-19, ya que el rodaje se detuvo y llevó a todo el equipo a replantear la idea que tenían sobre 'Damsel'.

PUBLICIDAD

Tras darse a conocer dicho detalle, los televidentes en redes sociales mencionaron que les hubiera gustado ver este segundo final, el cual pudo haber sido mejor que el original, pero por ahora no hay señales de que pueda ser mostrado por el mismo director u otro miembro del elenco.

'Damsel' Imagen John Wilson/Netflix



¿Tú qué piensas añ respecto? Dinos en los comentarios.