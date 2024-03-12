¿De qué trata ‘Damsel’, la nueva película de Millie Bobby Brown en Netflix? Todas tus preguntas resueltas

Video Millie Bobby Brown pasaba el peor momento cuando conoció a su novio: le ayudó contra el bullying

Netflix estrenó ‘Damsel’, la más reciente película protagonizada por Millie Bobby Brown, el 8 de marzo pasado: esto es lo que tienes que saber al respecto.

Sinopsis de ‘Damsel’, la nueva película de Millie Bobby Brown en Netflix

La película gira en torno a Elodie, una joven que acepta casarse con un apuesto príncipe, pero, apenas termina la boda, se da cuenta de que en realidad fue engañada y su ahora esposo no la quería, sino que la usó para saldar una vieja deuda. Para deshacerse de ella, la avienta a un cueva con un furioso dragón, donde la protagonista debe valerse por sí misma para defenderse de la criatura.

‘Damsel’ significa ‘damisela’ en inglés. El título de la película hace referencia al arquetipo de una damisela en apuros, que debe ser salvada por un príncipe o héroe.

La cinta protagonizada por Millie Bobby Brown busca retar ese popular personaje en las historias tradicionales: “Ella es una damisela que no necesita ser salvada. Ella se salva a sí misma de muchas maneras. Subvierte lo que esperas: estás esperando que el príncipe se dé la vuelta y la salve, y… no. No esperes al príncipe”, comentó la actriz a ‘Tudum’.

‘Damsel’, película de Netflix Imagen PCMA Management and Productions/ Netflix

Elenco de la película de Netflix ‘Damsel’

La cinta tiene como protagonista a Millie Bobby Brown en el papel de Elodie. La joven de 20 años, además, fungió como productora ejecutiva del proyecto.

Angela Bassett interpreta a Lady Bayford, Robin Wright le da vida a la reina Isabelle, Nick Robinson al Príncipe Henry, Brooke Carter a Floria, Ray Winstone tiene el papel de Lord Bayford.

‘Damsel’ está dirigida por Juan Carlos Fresnadillo.

‘Damsel’, película de Netflix Imagen PCMA Management and Productions/ Netflix

¿Quién hizo la voz del dragón en ‘Damsel’?

En la versión en inglés, la actriz Shohreh Aghdashloo fue quien prestó su voz para la criatura.

La intérprete reveló a Netflix que “fue bastante retador” hacer el doblaje para el personaje.

¿Dónde ver ‘Damsel’?

Al tratarse de una película original de Netflix, solo está disponible en dicha plataforma.

¿Dónde se filmó la película ‘Damsel’?

Aunque el filme transporta a los espectadores a unas cavernas espeluznantes, en la vida real, estas no eran más que un set. De acuerdo con ‘Decider’, estas escenas, así como la mayoría de las interiores en los castillos, se hicieron en los estudios Troubadour Meridian Water Studios, ubicados en Londres.

Pero la película ‘Damsel’ también tiene un toque de realidad. ‘Screen Rant’ reporta que muchas de las tomas al aire libre se rodaron en Portugal, específicamente en los pueblos de Batalha, Tomar, Sortelha y Serra da Estrela.

‘Damsel’, película de Netflix Imagen PCMA Management and Productions/ Netflix

¿La película ‘Damsel’ está basada en un libro?

La respuesta corta es no, pero hay un motivo por el que muchos piensan que sí: la cinta estelarizada por Millie Bobby Brown es un guion original, pero la autora Evelyn Skye lo transformó en una novela.

“La forma más sencilla de pensarlo es la siguiente: Dan Mazeau escribió el guión original. Pude leer un primer borrador y me dieron rienda suelta para escribir mi propia versión de la historia, que finalmente se convirtió en la novela. Tanto el libro como la película pueden tener el mismo origen, pero también cada una de ellas es una obra de arte única”, explicó la escritora en octubre de 2022 sobre su colaboración con Netflix.