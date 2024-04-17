‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’: ¿Dónde verla en streaming? Ya viene la parte 2

Video La razón por la que 'Winnie the Pooh' será retratado como un asesino en esta película de terror

En 2023, el público conoció una imagen completamente diferente a la tradicional de Winnie Pooh: el osito amarillo de camisa roja dejó de lado su ternura e inocencia par convertirse en un aterrador asesino. Esto, a través de la película ‘Miel y sangre’.

En enero de un año atrás, el personaje y sus amigos pasaron a ser del dominio público (es decir, Disney dejó de tener los derechos cinematográficos exclusivos sobre ellos), lo que llevó a un grupo de creativos a buscar una manera inusual de explotar su imagen. Así fue como el director Rhys Frake-Waterfield creó ‘Winnie The Pooh: Miel y Sangre’.

La historia toma elementos de la obra original de A.A. Milne y les da un giro retorcido: muestra a Winnie y su fiel compañero Piglet sedientos de venganza contra Christopher Robin, quien, después de crecer, se olvidó por completo de ellos. En su búsqueda de revancha, acechan al joven y sus amigos durante una escapada al bosque. Este 2024, llega una secuela de esa película.

¿Dónde ver ‘Winnie-the-Pooh: Blood and Honey’ en streaming?

La película que convirtió al tierno y querido osito en un personaje sediento de venganza está disponible para ver en streaming en Amazon Prime Video. Recuerda que esa primera entrega tiene una duración de 1 hora con 24 minutos.

‘Winnie-The-Pooh: Miel y Sangre’: ¿qué opinó la crítica de la película de terror?

Esa primera entrega de terror tuvo una mala recepción, aunque su recaudación fue lo suficientemente positiva como para asegurarse de poder hacer una secuela (de acuerdo con ‘Variety’, tuvo un presupuesto de menos de 50 mil dólares y recaudó 5.2 millones de dólares en taquilla).

En ‘Rotten Tomatoes’, ‘Winnie-the-Pooh: Miel y Sangre’ tiene una calificación de 3 por ciento de aprobación por parte de la crítica especializada y solo un 50 por ciento del público en general.

El consenso de la audiencia en el sitio especializado es que “tiene sus momentos, pero no son los suficientes para compensar una trama débil, actuaciones desiguales y la falta general de horror o humor real”.

¿De qué trata ‘Winnie-the-Pooh: Miel y Sangre 2’?

En la secuela veremos a más personajes de la historia original. Búho y Tiger se unen a Winnie y Piglet en su lucha por dejar de existir en las sombras de la sociedad, desatando un baño de sangre en el pueblo de Ashdown.

Hasta ahora, esta nueva entrega parece mejorar los errores de la primera. En ‘Rotten Tomatoes’, la crítica especializada le dio una aprobación del 52 por ciento y la audiencia, de 81.

El consenso de los primeros es que “representa una mejora con respecto al original en la mayoría de los aspectos, aunque sigue siendo un lugar hecho para los fanáticos incondicionales del slasher”.

