Matthew McConaughey aparece en ‘Deadpool 3’, pero casi nadie lo notó: Este es su personaje

Video ‘Deadpool 3': En qué orden ver las películas del universo mutante para entender la nueva cinta

La aparición de Matthew McConaughey en el universo Marvel, especialmente en la película 'Deadpool & Wolverine', dejó a muchos fanáticos sorprendidos, y es que muchos ni se percataron de su participación.

El ganador del Oscar hizo un cameo dentro del filme protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, sumándose así a la enorme lista de icónicos personajes y actores que hicieron un cameo en la tercera entrega sobre el mercenario bocazas.

PUBLICIDAD

Estas apariciones se extendieron a lo largo de varias escenas en las que aparecieron Jon Favreau como Harold 'Happy' Hogan, Henry Cavill con su fugaz momento como 'Cavillrine', y al final de la película, los 'Deadpool Corps'.

Este grupo incluye varias versiones de Deadpool de universos alternativos, donde Blake Lively interpreta a Lady Deadpool y Nathan Fillion a Headpool.

Uno de los cameos que pasó desapercibido fue el de 'Cowboy Deadpool', una variante del personaje del Salvaje Oeste, que, por cierto, tiene unas pocas líneas de diálogo.

Si la voz te sonó familiar, es porque pertenece a Matthew McConaughey, uno de los actores más emblemáticos de la industria cinematográfica. McConaughey, conocido por sus papeles en 'Dallas Buyers Club', 'Interstellar' y 'True Detective', ha sido parte importante del cine y la televisión durante décadas.

Matthew McConaughey voices Cowboy Deadpool in 'DEADPOOL & WOLVERINE' ✅ 🤠 #DeadpoolAndWolverine ⚔️ pic.twitter.com/m4027j3jKc — Austin Medeiros (@austin_medz) August 3, 2024



Nadie notó su participación porque este antihéroe jamás se quitó la máscara por lo que no se le ve el rostro, sin embargo, en los créditos finales se revela y confirma que el actor interprertó a este personaje.

¿Existe 'Cowby Deadpool' en los cómics?

Esta variante del mercenario bocazas tiene su origen en los cómics, donde es conocido como 'The Deadpool Kid' y pertenece a la Tierra-1108.

Aunque ha aparecido en varias ocasiones junto a los Deadpool Corps, su debut lo hizo en 2010 en el número 7 del cómic 'Merc with a Mouth'. Posteriormente, estuvo en 'Deadpool Kills Deadpool' #2 y #4.

Este cameo marcó el debut oficial de McConaughey en el Universo Marvel; sin embargo, no es la primera vez que su nombre se asocia con este universo. Matthew fue considerado para darle vida al padre de Peter Quill, Ego el Planeta Viviente, en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', pero este rol quedó en manos de Kurt Russell.

Este personaje debutó en los cómics en 2010. Imagen Captura de pantalla Youtube @TheTopComicsOficial



Su nombre también sonó para personificar a Doctor Strange antes de que Benedict Cumberbatch se quedara con el personaje.

PUBLICIDAD

De hecho, estos no son simples acercamientos, pues hay un interés genuino por parte del actor en formar parte del MCU. En 2020, McConaughey reveló que quiso interpretar un personaje en 'El Increíble Hulk', pero Marvelno aceptó su propuesta.

Además, McConaughey ha mostrado su entusiasmo por los proyectos de Marvel en varias entrevistas, mencionando que estaría abierto a participar en futuras producciones del estudio.

Este interés y su experiencia actoral podrían abrirle la puerta a papeles más relevantes dentro del universo cinematográfico de Marvel. La posibilidad de verlo interpretar a un personaje icónico en el futuro no es tan descabellada, especialmente si se consdera la capacidad del actor para participar en diversos géneros y estilos de actuación.