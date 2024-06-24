Todas las madres de 'House of the Dragon' y 'GOT' que perdieron trágicamente a sus hijos (sufrimos con ellas)

En el universo de ‘House of the Dragon’ y ‘Game of Thrones’ el poder y la maternidad están profundamente entrelazados, pero este vínculo tiene un alto costo.

En ambas series hemos sido testigos de cómo las madres, a pesar de su fuerza y determinación, enfrentan de forma violenta la devastadora pérdida de sus hijos.

Estas tragedias no solo rompieron los corazones de los fans, también redefinieron las historias en ambas series.

Helaena Targaryen

En ‘House of the Dragon’, Helaena Targaryen vive una desgarradora tragedia cuando su hijo Jaehaerys es asesinado frente a ella. Este brutal acto, resultado de la venganza de Rhaenyra por la muerte de Lucerys Velaryon, desencadena una ola de eventos que llevan a una cruel guerra entre los Targaryen.

Helaena Targaryen fue forzada a decidir cuál de sus hijos sería sacrificado, como represalia. En un momento de angustia extrema, ella elige a Maelor, su hijo menor, esperando proteger a Jaehaerys. Sin embargo, los asesinos, en un acto de brutalidad, matan a Jaehaerys frente a ella.

Helaena Targaryen. Imagen HBO Entertainment.

Rhaenyra Targaryen

Uno de los momentos más impactantes de la segunda temporada de 'House of the Dragon' (hasta el momento) fue la inesperada muerte de Lucerys Velaryon, el segundo hijo de Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon, y heredero de Driftmark.

Aunque se trató de un accidente desafortunado, la desgracia comenzó cuando su tío, Aemond Targaryen, lo persiguió montado en Vhagar tras coincidir en Storm’s End.

Sintiéndose amenazado, el dragón de Lucerys, Arrax, se defendió contra la enorme criatura, lo que terminó por sellar su destino y el de su jinete. Pese a la resistencia del tercer hijo de Alicent Hightower, la dragona respondió al ataque y acabó con ambos de un bocado.

El profundo dolor de Rhaenyra tras la muerte de Lucerys la impulsa a buscar venganza, iniciando una espiral de violencia y escarmiento que cambiará el curso de la historia de los Targaryen.

Este suceso desencadena la famosa escena de Queso y Sangre, en donde se exige un hijo por un hijo.

Rhaenyra Targaryen. Imagen HBO Entertainment.

Cersei Lannister

Cersei es una de las madres más complejas y poderosas de 'Game of Thrones'. A pesar de su crueldad, su amor por sus hijos es profundo y genuino. La profecía de Maggy la Rana, que predice la muerte de sus tres descendientes, pesa constantemente sobre ella y finalmente se cumple.

Primero sufrió la muerte de Joffrey, envenenado en su propia boda; después la trágica muerte de Myrcella, en Dorne, y el suicidio de Tommen tras la destrucción del Septo de Baelor. Estos sucesos marcan a Cersei y la transforman en una reina más despiadada y sin piedad.

Cersei Lannister. <br> Imagen HBO Entertainment. <br>

Daenerys Targaryen

En ‘Game of Thrones’, 'La madre de dragones’ sufre la pérdida de su hijo Rhaego, quien lamentablemente solo vivió unos minutos debido a la magia de sangre que se invocó durante el parto. Daenerys encuentra consuelo en sus tres dragones, a los que cría como si fueran sus propios hijos.

La muerte de Viserion, su primer dragón, cambia a Daenerys profundamente, y la pérdida de Rhaegal a manos de Euron Greyjoy desata su furia, transformándose en una figura más oscura y vengativa.

Catelyn Stark

La matriarca de la Casa Stark es un símbolo de la devoción maternal. Su lucha por proteger a su familia culmina en la infame Boda Roja, uno de los puntos clave de la historia, Catelyn presencia la muerte de su hijo Robb y su reciente esposa, para después ser asesinada brutalmente.

Catelyn Stark. Imagen HBO Entertainment. <br>

Olenna Tyrell



Aunque Olenna es abuela, su amor por sus nietos, Margaery y Loras, fue evidente y fue compaado casi como el de una madre.

Su lucha por mantener a su familia a salvo culmina en la trágica explosión del Septo de Baelor, planeada por Cersei, quien los mata destruyendo también sus esperanzas de poder.

La muerte de Loras y Margaery Tyrell fue un daño colateral impulsado por la determinación de Cersei por mantener su poder a cualquier costo.