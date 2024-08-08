¿Quién es la almirante Sharako Lohar y por qué será un personaje importante en el futuro de 'HOTD'?

Video ¿Rhaenyra recuperará el trono en ‘HOTD’? El último capítulo tiene una pista oculta

La segunda temporada de 'House of the Dragon' cerró con su octavo capítulo titulado "La Reina que Siempre Fue", en el que vimos a Alicent negociar la paz con Rhaenyra, a las semillas de dragón prepararse para la batalla y la introducción de un nuevo personaje, la almirante Sharako Lohar.

'House of the Dragon 2': ¿Quién es Sharako Lohar y cuál es su papel en la historia?

Todo comienza cuando Ser Tyland Lannister viaja a Essos con el fin de reunir más hombres para el ejército del rey regente Aemond Targaryen. Para lograrlo, se reúne con miembros de la Triarquía, un poderoso grupo con un gran número de hombres y barcos, quienes le exigen los Peldaños de Piedra a cambio de su apoyo en la guerra.

Sin más remedio, Tyland acepta; no obstante, debe cumplir un reto: enfrentarse a la almirante Sharako Lohar y derrotarla, ya que ella no navegaría al lado de un hombre que no pudiera vencerla. La pelea termina cuando el joven Lannister la tumba con un golpe con las pocas fuerzas que le quedaban, dejando impresionada a Lohar, tanto que después parecen iniciar una relación de compañerismo.

La última vez que se le ve en pantalla es viajando a Westeros junto a Tyland en barco para formar parte del ejército de los verdes. Aunque podría parecer un personaje sin importancia, su participación en la Danza de los Dragones es crucial.

Historia de

Sharako Lohar en el libro 'Fuego y Sangre'

De acuerdo con el libro 'Fuego y Sangre', una de las diferencias más significativas es que Lohar es hombre, mientras que en la serie es una mujer. Según los eventos de la trama, dicho personaje entrará en acción en la Batalla de la Garganta para intentar romper el bloqueo que Corlys Velaryon había impuesto.

Imagen HBO MAX



Uno de sus mayores logros fue capturar a los hijos menores de Rhaenyra, Aegon y Viserys. Mientras que el primero logra escapar en su dragón, el segundo es vendido a un hombre rico que lo mantuvo prisionero durante todo el conflicto Targaryen. El guerrero muere poco después de la Batalla de la Garganta, luchando por el favor de una cortesana.

Lohar es rara vez mencionado en las páginas del libro, y se conocen pocos datos de él, lo cual ofrece gran libertad a los showrunners de 'House of the Dragon' para darle un rol más protagónico a este personaje, que fue transformado en mujer para la serie.

Será hasta la siguiente temporada que veremos en acción el talento de Lohar como líder de batalla, sus victorias o fracasos y, por supuesto, cómo evolucionará su amistad con Tyland Lannister, quien parece tenerle afecto desde que logró derrotarla.