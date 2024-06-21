House of the Dragon

Así se ven los actores de 'House of the Dragon 2' sin su caracterización (no reconocerás a Rhaenyra)

‘House of the Dragon’ regresó con su temporada 2 y promete atrapar a los fans con sus tramas y peleas. Más allá de la ficción, cómo se ven los actores que interpretan a los personajes sin su caracterización?

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video 'House of the Dragon 2': Los mensajes ocultos en el nuevo intro de la serie

La segunda temporada de ‘House of the Dragon’ introducirá a los fans a nuevos personajes y tramas aún más intensas.

Fuera de la pantalla, el estreno de la serie de HBO volverá a poner el foco sobre los actores encargados de darle vida a los personajes. Muchos fans se preguntan no solo quiénes conforman el reparto de la precuela de ‘Game of Thrones’, sino cómo lucen sin el vestuario, peinado y maquillaje de sus roles. Aquí te mostramos.

Así se ven los actores de ‘House of the Dragon’ sin su caracterización

Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen

La estrella de 31 años se identifica como una persona no binaria y usa el pronombre elle para referirse a sí misme. Desde la temporada 1 tuvo el papel de la princesa en su versión adulta.

Elenco de 'House of the Dragon' sin su caracterización
Imagen HBO / Getty Images

Olivia Cooke como Alicent Hightower

La actriz de 30 años es quien le da vida a este personaje. Además de su papel en ‘House of the Dragon’, es reconocida por su trabajo en las películas ‘Ready Player One’, ‘Me and Earl and the Dying Girl’, o ‘Sound of Metal’.

Elenco de 'House of the Dragon' sin su caracterización
Imagen HBO / Getty Images

Matt Smith como Daemon Targaryen

¿Sabías que, en la vida real, el actor tiene 41 años? Es uno de los veteranos dentro del reparto de ‘House of the Dragon’ y sus créditos también incluyen ‘Doctor Who’, ‘The Crown’, ‘Morbius’ y ‘Last Night in Soho’.

Reparto de 'House of the Dragon' sin su caracterización.
Imagen HBO / Getty Images

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen

Si bien este es el papel más reconocido del actor de 29 años, ha participado en películas como ‘Dunkirk’, ‘The King’ o ‘Tolkien’.

Reparto de 'House of the Dragon' sin su caracterización.
Imagen HBO / Getty Images

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen

El actor detrás de Aemond tiene 27 años y entre su filmografía cuenta con créditos en proyectos como ‘High Life’, ‘Saltburn’ o ‘The Last Kingdom’.

Reparto de 'House of the Dragon' sin su caracterización.
Imagen HBO / Getty Images

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

El intérprete detrás de la ‘Serpiente Marina’ tiene 59 años y una larga trayectoria bajo su nombre. Algunos de sus proyectos más destacados son ‘Prince of Persia: The Sands of Time’, ‘Befor We Die’ y ‘Small Axe’.

Reparto de 'House of the Dragon' sin su caracterización.
Imagen HBO / Getty Images

Eve Best como Rhaenys Targaryen

La intérprete de Rhaenys previamente ganó popularidad por su rol en la serie ‘Nurse Jackie’. A sus 52 años, en su carrera ha tenido grandes éxitos como ‘El discurso del rey’ o ‘Lucky Man’.

Un dato curioso es que, al igual que Matt Smith, fue parte del elenco de ‘The Crown’, donde interpretó a Carole Middleton, la madre de Kate Middleton.

Reparto de 'House of the Dragon' sin su caracterización.
Imagen HBO / Getty Images


Cuéntanos en los comentarios qué actor crees que cambia más con su caracterización de ‘House of the Dragon’.

