'House of the Dragon 2': La escena de Helaena en los libros es mucho más fuerte que en la serie

Uno de los hijos del príncipe Aegon II tuvo un trágico final en el primer capítulo de 'House of the Dragon 2'. Aunque la escena pareció cruel, en el libro es mucho más desgarradora.

Por:Lili Diaz
Video 'House of the Dragon 2': Tráiler revela cómo fue el inicio de la guerra entre los Targaryen 

Fue el pasado 16 de junio cuando se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de 'House of the Dragon'. Aunque fue del agrado general del público, hubo una escena en particular que tuvo cambios relevantes respecto a lo que se lee en los textos de George R. R. Martin.

A continuación, habrá spoilers, así que debes leer bajo tu propio riesgo.

Hijo de Aegon II es asesinado en el primer capítulo de

'House of the Dragon 2'

En el episodio titulado 'Un hijo por un hijo', se ve a Rhaenyra llorar por la muerte de Lucerys Velaryon y tomar una decisión importante: mandar a matar a Aemond Targaryen, el responsable de este crimen.

Daemon pone manos a la obra y llega a King's Landing para contratar a Blood, un integrante de los Capas Doradas que desprecia a los Hightower, y a Cheese, un cazador de ratas que conoce bien la Fortaleza Roja y sabe cómo infiltrarse en ella. Juntos, se encargarán de la tarea de quitarle la vida a Aemond.

Una vez infiltrados, encuentran a Helaena Targaryen y a sus dos hijos, los gemelos Jaehaera y Jaehaerys. Para cumplir con la orden de matar a un hijo, deciden eliminar al heredero varón de Aegon. Sin embargo, al ser idénticos, dudan de quién es, por lo que le piden a Helaena que lo señale, cosa que hace al verse amenazada con un cuchillo.

Posteriormente, la dupla procede a matar al príncipe Jaehaerys y a cortar su cabeza. Esto le da tiempo a Helaena para tomar a su hija y salir de la habitación, dirigiéndose a la de su madre, Alicent, quien sorpresivamente estaba teniendo relaciones sexuales con Ser Criston. No obstante, en el libro 'Sangre y fuego', en el cual se basa la serie, las cosas son muy diferentes.

'House of the Dragon'
'House of the Dragon'
Imagen Home Box Office

Libro 'Sangre y Fuego' describe la muerte de

Jaehaerys Targaryen como un evento

más traumático

De acuerdo con el texto, Blood y Cheese logran entrar en medio de la noche a la habitación de Alicent Hightower, quien se encontraba sola en ese momento. Mientras la atan y amordazan, llega Helaena con sus tres hijos, Jaehaerys, Jaehaera y Maelor, a quienes logran retener.

Después, los criminales le piden a Helaena que escoja cuál de sus hijos será asesinado. Aunque suplica que la maten a ella, fracasa en el intento, por lo cual termina escogiendo a Maelor, su hijo más pequeño. Sin embargo, Blood mata a Jaehaerys, dejando a su madre en un completo estado de devastación.

Estas diferencias han hecho que usuarios de redes sociales inicien un debate sobre la historia que está planteando la serie 'House of the Dragon' y cómo está cambiando del libro original.

¿Crees que la serie haga más cambios polémicos como el anterior? Dinos en los comentarios.

