¿A dónde se dirige Daemon Targaryen? Final explicado del capítulo 2 de 'House of the Dragon 2'

El nuevo episodio de 'House of the Dragon 2' mostró diversos escenarios que nos advierten del inicio de la guerra entre el Consejo Verde y el Consejo Negro. Aquí te explicamos el verdadero significado de su final.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>

Guerra en Westeros: Los Consejos Verde y Negro se Preparan para la danza de dragones

En el segundo episodio, se muestran las consecuencias del asesinato del príncipe Jaehaerys a manos de Blood y Cheese y cómo reaccionaron los aliados de Aegon II y Rhaenyra Targaryen. Primero, el actual guardián del Trono de Hierro se muestra con una gran sed de venganza.

Aegon se da cuenta de que su padre tal vez nunca quiso que él fuera rey. Esto lo lleva a sentirse como un gobernante falso, instalado como un títere por su abuelo Otto y su madre Alicent. Además, nunca sintió el amor de quienes debían amarlo y, como resultado, es incapaz de mostrar amor a los demás. Con tanta pérdida, ira y soledad, termina derrumbándose por la muerte de su hijo, tanto que sus lágrimas mostraron su lado más humano y frágil.





En un intento por convencer al pueblo de que Rhaenyra Targaryen fue la culpable del crimen, se realiza una procesión pública mostrando el cuerpo del pequeño para ser incinerado en la fosa de dragones. Si bien esto ayudó a que el Consejo Verde fuera percibido como el "bando bueno", la idea se desmorona cuando Aegon II ordena matar a todos los cazaratas del castillo y cuelga sus cuerpos en la ciudad, en lugar de solo buscar al que participó en el asesinato. Además, él mismo provoca la muerte del capa dorada que también estuvo implicado.

Los caballeros Arryk y Erryk pelean a muerte

Criston Cole, por su parte, muestra su frustración por no poder evitar la muerte del príncipe y le da a Sir Arryk la misión de ir a Dragonstone, hacerse pasar por su gemelo Erryk, quien apoya a Rhaenyra, para matarla y cobrar venganza. El soldado se infiltra y casi logra su cometido, pero es detenido por su hermano, y mantienen una intensa pelea en la que nadie sabe quién es quién.



Dicha batalla termina con la muerte de ambos, dando una metáfora de cómo la guerra hará que miles mueran peleando por sus creencias sobre el verdadero rey o reina de los Siete Reinos.

Rhaenyra sufre las consecuencias de la muerte de Jaehaerys y Otto Hightower deja de ser mano del rey

Rhaenyra también pelea con Daemon, ya que la muerte de Jaeharys hace que sus aliados piensen que ella realmente ordenó el asesinato de Jaehaerys , complicando más las alianzas con las demás casas. Daemon se va de Dragonstone montado en su dragón Caraxes, dejando al público confundido sobre si regresará para apoyar a su esposa o planea atacar Harrenhal.

Por otro lado, Otto Hightower es relevado de su cargo como Mano del rey por Aegon II y reemplazado por Criston Cole, quien mantiene una relación secreta con Alicent. Este movimiento, en el futuro, terminará afectándolos de manera directa.



El final del capítulo dos muestra el punto sin retorno para iniciar la guerra conocida como la Danza de los Dragones y los primeros movimientos que hacen tanto el Consejo Verde como el Consejo Negro para asumir el control de los Siete Reinos.