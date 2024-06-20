'House of the Dragon 2': Las muertes que sacudirán a los Targaryen según el libro 'Sangre y Fuego'

Video 'House of the Dragon 2': Los mensajes ocultos en el nuevo intro de la serie

El inicio de la segunda temporada de 'The House of the Dragon' nos mostró el terrible asesinato del príncipe Jaehaerys, pero todavía faltan por aparecer muchas más muertes Targaryen en el show, de acuerdo al libro 'Sangre y Fuego', en el cual se basa la serie televisiva.

Es importante saber que a continuación habrá spoilers.

Alerta de spoilers Imagen Vix

Las muertes Targaryen que aún faltan por llegar en 'House of the Dragon'

La Danza de Dragones, que es la pelea entre Aegon II y su hermana Rhaenyra Targaryen por el trono de hierro, dejará miles de muertos en Westeros, pero también existen miembros de la realeza, específicamente del bando de los verdes, que encontrarán un fatídico destino.

Helaena Targaryen

La actual reina es uno de los personajes más misteriosos, pues con sus comportamientos y frases que lanza al aire parece que sabe lo que ocurrirá en el futuro. Además, sufrió un evento traumático al ver morir a su primogénito, el príncipe Jaehaerys.

Aunque muchos creerían que sobreviviría a la guerra, resulta que decide terminar con su vida tras la caída de Desembarco del Rey, lo cual también hace el rey Tommen Baratheon en 'Game of Thrones', pero por razones diferentes.

Helaena Targaryen en ‘House of the Dragon’. Imagen HBO

Alicent Hightower

En 'House of the Dragon', Alicent fue presentada como una persona tímida y sin poder de autoridad, pero tras casarse con Viserys Targaryen, se convirtió en la reina de los Siete Reinos. Su rencor hacia Rhaenyra se muestra a lo largo de los capítulos, pero también revela tenerle cierto cariño por los años que fueron amigas. Aunque a muchos fans les gustaría que tuviera una muerte terrible, la verdad es que fallece a causa de la fiebre invernal, no por el filo de una espada.

La reina Alicent Hightower en la serie de HBO Max. Imagen HBO

Ser Criston Cole

El caballero se ganó el odio de Internet después de terminar resentido porque Rhaenyra Targaryen se negó a escaparse con él para vivir en el anonimato y también por proteger a Aegon y Alicent. Su muerte se presenta cuando lidera un grupo de más de tres mil hombres y planea reunirse con el ejército de Lord Ormund Hightower, pero sufre una emboscada por hombres del Norte, donde cae sin vida tras recibir tres flechas.

Aunque Cole no es un miembro oficial de los Targaryen, su alianza con la casa lo hace merecedor de aparecer en este listado.

Ser Criston Cole ha sido el interés romántico de Rhaenyra en la serie. Imagen HBO

Príncipe Maelor

Este personaje, que es el tercer hijo de Helaena y Aegon II, no aparece en la serie 'House of the Dragon', pero en el libro 'Sangre y Fuego' existen varias teorías sobre lo que le pudo pasar. Primero, que fue asesinado por una mafia; segundo, que fue víctima de un aplastamiento accidental; o tercero, que fue asesinado al intentar huir de Desembarco del Rey.

Princesa Jaehaera

La pequeña, que también es hija de los actuales reyes, tiene poca presencia en la serie debido a su corta edad y, lamentablemente, no tiene una larga vida, ya que comete suicidio después de ver morir a su abuela, Alicent Hightower.

Por ahora, se desconoce si los creadores de la serie respetarán la forma en que muere parte del clan Targaryen, pero conforme avancen los capítulos podremos saberlo.

Los hijos de Helaena y Aegon II ya salieron en la serie. Imagen HBO