¿Quiénes son los guardianes de dragones que sirven a los Targaryen? Su importancia en la serie

Seguramente, en la serie de 'House of the Dragon', notaste a un grupo de personas que siempre se encontraban en el Pozo Dragón cuidando a las aladas criaturas y enseñando a sus jinetes a comunicarse con ellas para poder domarlas y volar sobre sus espaldas. Pero, ¿cuál es su origen, su historia y su importancia?

Los guardianes de dragones: Figuras clave en la historia de los Targaryen en 'HOTD'

En el universo de 'Canción de Hielo y Fuego', los guardianes de dragones son personas encargadas de cuidar, entrenar y, en algunos casos, montar a los dragones. Estos individuos, también conocidos como 'domadores de dragones', tienen una conexión especial con estas criaturas, lo que les permite acercarse a los dragones sin ser devorados por su fuego.

Los guardianes de dragones suelen ser personas de la clase baja, muchas veces esclavos o siervos, quienes han sido entrenados desde jóvenes para desempeñar este peligroso oficio. A pesar de su posición social, los guardianes poseen un gran poder debido a su relación con los dragones, lo que les otorga una cierta influencia en la corte de los Targaryen.

De acuerdo con la historia, este trabajo fue creado durante el reinado de Jaehaerys I, específicamente cuando una de sus sobrinas, llamada Aerea, montó a Balerion, el terror negro, sin su consentimiento, lo cual la condenó a muerte. Desde entonces, se decidió que estos animales debían estar vigilados en todo momento.

En el libro 'Fuego y Sangre', la obra de George R.R. Martin que sirve como base para la serie 'House of the Dragon', los guardianes de dragones juegan un papel crucial en la historia de dicha casa. Ellos son los responsables de mantener a los dragones bajo control, asegurando que estos no se conviertan en una amenaza para la propia familia real o para la población de Poniente.

Durante la Danza de los Dragones, la guerra civil entre los Targaryen, los guardianes de dragones fueron fundamentales para movilizar a estas bestias en el campo de batalla. De hecho, en la segunda temporada vimos cómo algunos decidieron apoyar a Aegon II quedándose en King's Landing, mientras que otros respaldaron a Rhaenyra como la legítima heredera. Sin embargo, estos últimos finalmente abandonaron a la joven princesa cuando comenzó a reclutar a las semillas de dragón es decir, hijos bastardos de monarcas con sangre valyria, para reclamar a las bestias aladas, ya que para ellos resultó ser una falta de respeto ver a personas "impuras" sobre estos animales considerados dioses.

¿Por qué los guardianes de dragones no aparecen en 'Game of Thrones'?

Aunque los guardianes de dragones estuvieron bajo las órdenes de los Targaryen durante su reinado, este oficio se olvidó una vez que el último dragón murió y, por consecuencia, no aparecen en 'Game of Thrones', lo que obligó a Daenerys a criar a sus tres bestias sola con la poca información que tenía sobre ellos.

Una de las diferencias más grandes de dichos personajes es que, en los libros, se menciona que portan armaduras negras decoradas con escamas de dragón, mientras que en la serie llevan túnicas color arena bastante sencillas.

La razón de esto, según el showrunner de la serie, Ryan Condal, es que el costo para hacer las armaduras era elevado y hubiera quitado presupuesto importante, por lo que decidieron ahorrar ese dinero para invertirlo en otros aspectos importantes.

