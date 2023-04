¿Cómo lucirían las caricaturas de nuestra infancia si fueran live action? Inteligencia Artificial respondió

Existen personajes animados que viven en los recuerdos de millones de personas debido a que formaron parte de sus infancias y con este pensamiento en mente, una mujer en Instagram decidió traerlos de vuelta, ahora en su versión live action.

Inteligencia Artificial crea versiones realistas de personajes de caricatura tomándose 'selfies'

Se trata de la usuaria Gaby Castellanos, quien desde el mes de febrero pasado comenzó a utilizar el programa de Inteligencia Artificial Midjourney para generar impresionantes imágenes de algunas caricaturas tomándose selfies.

"Volvemos a nuestra infancia (para algunos más reciente y para otros un salto al pasado) para recordar esas series de dibujos animados que nos entretuvieron durante tanto tiempo en la tv, y que aún logran que nos quedemos enganchados, da igual en que tipo de pantalla", fue la descripción de uno de sus posts.



Para darle un giro más interesante la joven le pidió a la IA que creara éstos retratos, pero con escenarios específicos. Por ejemplo, en lugar de pedir que sólo mostrara la versión hiperrealista de Goku, indicó que lo deseaba ver en su versión joven y tomándose una fotografía antes de la luna llena, es decir antes de que se transformara en un mono gigante justo como en el anime.

Así en sus post de Instagram comenzó a compartir los resultados los cuales le hicieron ganar miles de fans nuevos. Para seguir con la temática de anime, la creadora de contenido también hizo que la IA creara una versión realista de Heidi con un vestido afelpado para poder pasear por los Alpes antes de encontrarse con su mejor amigo Pedro.



Un ejemplo que terminó con un parecido idéntico al de la caricatura fue el de Carlitos, el niño pelirrojo de los 'Rugrats', quien de acuerdo a la descripción se tomó una fotografía antes de darse cuenta que no hay que temerle a los payasos.

Algunos de los resultados más curiosos fue el de Candy Candy y Terry que se muestran después de recoger flores, Pucca buscando a su amado Garu y a He-Man viendo cómo lucía su cabello antes de hacerse un cambio de look.

Un dato interesante de todas las imágenes es que a pesar de que los personajes están en primer plano, el fondo siempre cambia gracias a las descripciones y encaja perfectamente con la personalidad de cada uno de ellos.

Los usuarios de Internet se han asegurado de mostrar su gusto por la idea de Gaby Castellanos y cada vez dejan más comentarios felicitándola por su contenido.

"Volví a la infancia. Me encantaron todos. El corte de He-man era como el de Cristóbal Colón", "Son lo máximo estas creaciones. Demasiado geniales", "Volví a sentirme un niño viendo esto", "Maravilloso trabajo me has hecho transportar a un mundo imaginable solo de tus ideas. Gracias lo disfruté", "Amé a Heidi tiene su cara muy inocente", o "La versión de Goku es bastante aceptable, la apruebo", es la manera en que se expresaron al respecto.



Hasta el momento la usuaria de Instagram tiene 5 series de fotografías en su perfil y en la más reciente publicada el 24 de abril, además de mostrar una foto divertida de Pedro Picapiedra con su mascota Dino, también añadió a dos personajes que formaron parte de las caricaturas que mostraban en el canal de MTV en la década de los 90, es decir Daria Morgendorffer y Kennny McCormick.

La adolescente con baja autoestima resulta ser la que se parece más al dibujo original con su media sonrisa, lentes, cabello suelto y playera café.

Por otro lado, también mostró una visión de Kenny bastante intrigante, ya que de acuerdo a la descripción brindada a la IA él tiene un rostro lugubre en su retrato tras haber vivido una infancia de bullying y llevar una vida adolescente traumática.

A diferencia de la caricatura, aquí Kenny sí muestra su rostro y no lo esconde con su enorme chamarra naranja para protegerse del frío del pueblo South Park.



Si quieres ver la colección completa de las caricaturas versión live action de Gaby Castellanos no dudes seguirla en su cuenta @gabycastellanos.

