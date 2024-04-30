Así lucirían 'Los Simpson' si fueran una película de 1950: fans opinan que el video es perturbador
Un usuario de TikTok creó un video con ayuda de Inteligencia Artificial donde muestra Springfield y a los personajes de 'Los Simpson' al estilo película live-action de los años 50. Algunos lucen idénticos a la animación y otros son perturbadores
'Los Simpson' son una de las familias más icónicas de la televisión, y su estilo animado ha sido parte de la cultura pop durante décadas. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cómo se verían Los Simpson si fueran una película de los años 50? Bueno, gracias a la tecnología de Inteligencia Artificial, ahora podemos tener una idea.
Desde el estreno de la serie 'Wandavision' de Disney, algunos fans se han imaginado cómo serían ciertas películas o series de animación como 'Shrek' o 'Los Simpson' en la misma versión de 1950, creando incluso tráilers de estas producciones.
Así se verían 'Los Simpson' en la versión de las películas de 1950
El fin de semana pasado, un video revolucionó las redes sociales al transformar la famosa serie animada 'Los Simpson' en una versión live action de los años 50. Publicado originalmente por la cuenta de TikTok de @Demonflyingfox, este impresionante video recrea a los personajes animados como si fueran protagonistas de una serie estadounidense de la década de 1950.
@demonflyingfox
The Simpsons on 1950s Super Panavision 70 #simpsons #sora #aiart #midjourney #openai #aimeme #aivideo #fyp♬ Originalton - demonflyingfox
La estética de la cámara y la fotografía se asemeja a la que usaban en los años 50 para las películas, grabadas en 70 mm., con un sistema llamado Panavision 70 y colores Technicolor.
Utilizando tecnología de Inteligencia Artificial, el creador del video logró recrear con asombrosa precisión a la familia Simpson como si hubieran sido parte de una serie de televisión de esa época.
La adaptación no solo respetó las características y personalidades de los personajes, sino que también imitó el estilo visual y tonal típico de las series de esa era, con un encanto nostálgico que resonó profundamente entre los fans y espectadores casuales por igual.
Sin lugar a dudas, el que más se parece a su versión animada es Ned Flanders.
Y los que más les parecieron aterradores y perturbadores a los fans fueron el Sr. Burns y Krusty, el payaso.
Así reaccionaron los fans de 'Los Simpson' a su versión de 1950 creada con IA
El video ha generado una recepción abrumadora en redes sociales, con miles de retweets, "me gusta" y comentarios elogiando la habilidad del creador para fusionar eras y estilos.
La publicación en TikTok ya cuenta con 7.5 millones de reproducciones en tan solo 3 días, pues despertó la curiosidad de muchísimos internautas, quienes les encontraron también algunos parecidos a los personajes.
"Milhouse es Paul Pfeiffer de 'Los años maravillosos'", "Live action de 'Los Simpson' por Tim Burton", "Ned Flanders es como Bryan Cranston", "Me quedé con las ganas de ver la serie justamente así", "La IA ya está muy avanzada", "Hagan la serie, yo la vería completa", "Tiene unas vibes de peli de terror", "Burns y Krusty dan miedo", "Barney, Milhouse y Flanders son exactamente como deberían de ser en la realidad", "Apu es como Emiliano Zapata", "Está increíble", "Sí se parecen", comentaron algunos.
La reacción demuestra cómo la nostalgia puede ser una herramienta poderosa cuando se combina con la tecnología moderna. Además, ha abierto debates sobre las posibilidades futuras de la tecnología de IA en el cine y la televisión, especialmente en términos de recreaciones y adaptaciones de material clásico.
Esta reinterpretación de 'Los Simpson' en live-action nos invita a reflexionar sobre el poder de la tecnología para recrear y reinventar historias queridas por todos. Este sólo es un ejemplo de las posibilidades que nos brinda la Inteligencia Artificial. ¡Quién sabe qué otras sorpresas nos depara el futuro gracias a la creatividad y la tecnología!