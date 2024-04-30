Así lucirían 'Los Simpson' si fueran una película de 1950: fans opinan que el video es perturbador

Video Muere uno de los personajes más icónicos de ‘Los Simpson’: así fue el capítulo

'Los Simpson' son una de las familias más icónicas de la televisión, y su estilo animado ha sido parte de la cultura pop durante décadas. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cómo se verían Los Simpson si fueran una película de los años 50? Bueno, gracias a la tecnología de Inteligencia Artificial, ahora podemos tener una idea.

Desde el estreno de la serie 'Wandavision' de Disney, algunos fans se han imaginado cómo serían ciertas películas o series de animación como 'Shrek' o 'Los Simpson' en la misma versión de 1950, creando incluso tráilers de estas producciones.

Así se verían 'Los Simpson' en la versión de las películas de 1950

El fin de semana pasado, un video revolucionó las redes sociales al transformar la famosa serie animada 'Los Simpson' en una versión live action de los años 50. Publicado originalmente por la cuenta de TikTok de @Demonflyingfox, este impresionante video recrea a los personajes animados como si fueran protagonistas de una serie estadounidense de la década de 1950.

La estética de la cámara y la fotografía se asemeja a la que usaban en los años 50 para las películas, grabadas en 70 mm., con un sistema llamado Panavision 70 y colores Technicolor.

Homero Simpson versión 1950 Imagen Fox / Imagen creada con IA

Utilizando tecnología de Inteligencia Artificial, el creador del video logró recrear con asombrosa precisión a la familia Simpson como si hubieran sido parte de una serie de televisión de esa época.

Marge Simpson versión 1950 Imagen Imagen creada con IA

La adaptación no solo respetó las características y personalidades de los personajes, sino que también imitó el estilo visual y tonal típico de las series de esa era, con un encanto nostálgico que resonó profundamente entre los fans y espectadores casuales por igual.

Bart, Lisa y Maggie Simpson Imagen Imágenes creadas con IA



Sin lugar a dudas, el que más se parece a su versión animada es Ned Flanders.

Ned Flanders, versión 1950 Imagen Imagen creada con IA



Y los que más les parecieron aterradores y perturbadores a los fans fueron el Sr. Burns y Krusty, el payaso.

Sr. Burns y Krysty, el payaso, versión 1950 Imagen Imágenes creadas con IA

Así reaccionaron los fans de 'Los Simpson' a su versión de 1950 creada con IA

El video ha generado una recepción abrumadora en redes sociales, con miles de retweets, "me gusta" y comentarios elogiando la habilidad del creador para fusionar eras y estilos.

Milhouse, Nelson y Bob Patiño versión 1950 Imagen Imágenes creadas con IA



La publicación en TikTok ya cuenta con 7.5 millones de reproducciones en tan solo 3 días, pues despertó la curiosidad de muchísimos internautas, quienes les encontraron también algunos parecidos a los personajes.

"Milhouse es Paul Pfeiffer de 'Los años maravillosos'", "Live action de 'Los Simpson' por Tim Burton", "Ned Flanders es como Bryan Cranston", "Me quedé con las ganas de ver la serie justamente así", "La IA ya está muy avanzada", "Hagan la serie, yo la vería completa", "Tiene unas vibes de peli de terror", "Burns y Krusty dan miedo", "Barney, Milhouse y Flanders son exactamente como deberían de ser en la realidad", "Apu es como Emiliano Zapata", "Está increíble", "Sí se parecen", comentaron algunos.

Moe, Barney y Apu versión 1950 Imagen Imágenes creadas con IA

La reacción demuestra cómo la nostalgia puede ser una herramienta poderosa cuando se combina con la tecnología moderna. Además, ha abierto debates sobre las posibilidades futuras de la tecnología de IA en el cine y la televisión, especialmente en términos de recreaciones y adaptaciones de material clásico.

