Así ha cambiado el elenco de ‘Gladiador’: no reconocerás al niño que interpretó a Lucio

Video Russell Crowe no soportaba a Joaquin Phoenix en 'Gladiador': su pelea y más dramas de la película

Paul Mescal y Pedro Pascal protagonizan ‘Gladiador 2’, secuela de la clásica película sobre Roma que en el 2000 estelarizaron Russell Crowe y Joaquin Phoenix.

A pesar de que ambas películas estuvieron bajo la dirección del cineasta Ridley Scott, el elenco de la segunda fue completamente diferente, aún cuando se trata de la continuación de la misma historia. Te decimos qué pasó con los actores de la película original.

PUBLICIDAD

Russell Crowe, Máximo Décimo Meridio en ‘Gladiador’



Cuando protagonizó ‘Gladiador’ Russell Crowe ya era una figura conocida en Hollywood, pero su papel como Máximo Décimo Meridio le aseguró su primer Oscar al Mejor Actor en 2001.

Después Russell Crowe participó en otras películas, como ‘A Beautiful Mind’, ‘Cinderella Man’, ‘American Gangster’, ‘Los miserables’ y ‘Thor: Love and Thunder’.

En cuanto a su vida personal, Russell Crowe estuvo casado con Danielle Spencer durante 15 años, hasta que se divorció de ella en 2018. Durante su matrimonio tuvieron dos hijos, Charles y Tennyson.

Russell Crowe Imagen The Grosby Group/ Getty Images

Joaquín Phoenix, Cómodo en ‘Gladiador’



En ‘Gladiador’ Joaquín Phoenix dio vida a Cómodo, el malvado hijo de Marco Aurelio que era el villano de la película.

Por su interpretación fue nominado al Oscar al Mejor actor de reparto, aunque no ganó esta estatuilla hasta 2020 cuando protagonizó ‘Joker’.

Después de ‘Gladiador’ Joaquín Phoenix formó parte del elenco de otras películas, como ‘Hotel Rwanda’, ‘Walk the Line’, ‘Her’, ‘Beau is Afraid’, ‘Napoleon’, y por supuesto, ‘Joker’ y ‘Joker: Folie à Deux’.

En la actualidad es uno de los actores más famosos de Hollywood, sin mencionar que está casado con la actriz Rooney Mara , con quien tiene dos hijos.

Joaquin Phoenix Imagen The Grosby Group/ Getty Images

Connie Nielsen, Lucila en ‘Gladiador’



A diferencia de sus coprotagonistas, Connie Nielsen si regresó a la secuela de ‘Gladiador’ en el papel de Lucila, hija del emperador romano Marco Aurelio, amante de Máximo y madre de Lucio.

PUBLICIDAD

Después de participar en la película del 2000 Connie Nielsen se unió a otras producciones, como ‘One Hour Photo’, ‘The Hunded’, ‘Nymphomaniac: Vol. I’ y ‘Role Play’.

Además, Connie Nielsen se incorporó al universo cinematográfico de DC en el papel de la reina Hipólita, madre de la Mujer Maravilla en las películas ‘Wonder Woman’, ‘Wonder Woman 1984’ y en ‘Zack Snyder´s Justice League’.

La actriz tiene dos hijos, Bryce, fruto de su antigua relación con el baterista de Metallica Lars Ulrich, y Sebastian Sartor, a quien tuvo con el actor Fabio Sartor.

Connie Nielsen Imagen The Grosby Group

Djimon Hounsou, Juba en ‘Gladiador’



En ‘Gladiador’ Djimon Hounsou interpretó a Juba, gladiador y amigo de Máximo Décimo Meridio. Él salió después en otras películas y series, como ‘ER’, ‘Alias’, ‘Csonstantine’ y ‘Beauty Shop’.

Por su actuación en las cintas ‘In America’ de 2002 y ‘Blood Diamond’ de 2006, Djimon Hounsou fue nominado al Oscar al Mejor actor de reparto, aunque en ninguna ocasión se llevó el galardón.

Djimon Hounsou también ha incursionado en el cine de superhéroes. Fue Korath el Perseguidor en ‘Guardians of the Galaxy’ y ‘Captain Marvel’, el Rey Pescador en ‘Aquaman’ y el mago Shazam en ‘Shazam!’ y ‘Shazam! Fury of the Gods’.

Hounsou tiene un hijo llamado Kenzo, producto de su relación con la modelo Kimora Lee Simmons.

Djimon Hounsou Imagen The Grosby Group/ Getty Images

Spencer Treat Clark, Lucio en ‘Gladiador’



El pequeño Lucio de la película ‘Gladiador’ del 2000 fue interpretado por Spencer Treat Clark, quien siguió actuando en otros papeles de películas y series, como ‘Mystic River’, Mad Men’, ‘NCIS, ‘The Good Wife’ y ‘Agents of SHIELD’.

PUBLICIDAD

No obstante, Spencer no fue requerido para regresar a ‘Gladiador 2’ a pesar de su experiencia como actor, y en su lugar Paul Mescal se quedó con el papel de Lucio.

Spencer Treat Clark Imagen Universal Pictures Production/ The Grosby Group

Richard Harris, Marco Aurelio en ‘Gladiador’



El sabio y soñador Marco Aurelio fue interpretado por el icónico Richard Harris en 'Gladiador'. Después formó parte de otros importantes proyectos, entre los que destacan ‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ y 'Harry Potter and the Chamber of Secrets’.

Sin embargo, su papel como Dumbledore en la franquicia de ‘Harry Potter’ fue uno de los últimos que tuvo, pues Richard Harris falleció en 2002 a los 72 años tras lidiar con la enfermedad de Hodgkin.

A pesar de su deceso, el legado de Richard Harris perdura a través de sus hijos, los actores Jamie Harris y Jared Harris, y el director Damian Harris.