¿Cuántas temporadas tendrá ‘House of the Dragon’? Lo que sabemos del futuro de la serie

En ese sentido, no es de extrañar que, aunque la temporada 2 aún está al aire, quieran saber más sobre el futuro de la historia. A continuación, se responden algunas de las preguntas más frecuentes sobre la producción.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 2 de ‘House of the Dragon’?

La segunda temporada de ‘House of the Dragon' tendrá 8 episodios, dos menos que la primera temporada que tuvo 10. Como es tradicional en las series de HBO, cada capítulo se estrenará semanalmente. El final de temporada se estrenará el 5 de agosto.

La segunda temporada de 'House of the dragon' estrenará su primer episodio el 16 de junio Imagen HBO

¿Cuántas temporadas tendrá ‘House of the Dragon’?

Por el momento, no hay una confirmación oficial sobre cuántas temporadas tendrá House of the Dragon. Sin embargo, George R.R. Martin, el autor de las novelas y parte del equipo creativo de la serie, dio a inicios del 2024 una gran pista al respecto. Según una publicación en su blog personal, la productora ya está en pláticas para una tercera y cuarta temporada de ‘House of the Dragon’. De momento, se desconoce si habrá más allá de estas.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘House of the Dragon’?

En junio pasado, ‘Variety’ reportó que HBO ya autorizó la producción de la tercera temporada de ‘House of the Dragon’, aunque aún no se tiene establecida una fecha de estreno. Ni siquiera hay reportes de cuándo empezaría la filmación de dicha entrega.

'House of the Dragon' Imagen HBO



Vale la pena recordar que la temporada 1 de ‘House of the Dragon’ se estrenó en 2022 y la segunda, tardó dos años más en llegar, 2024. Esto podría ser un indicio de cuándo se estrenará la 3.

El mundo de ‘Game of Thrones’ crece más allá de ‘House of the Dragon’

Lo cierto es que los fans del universo de fantasía tienen mucho que esperar más allá de ‘House of the Dragon’. HBO tiene una larga lista de ‘spin-offs’ en puerta.

Los títulos en desarrollo incluyen ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’, centrada en los personajes de Ser Duncan El Alto y Egg; ‘Aegon's Conquest’, que contará la historia de Aegon I; ‘The Sea Snake /Nine Voyages’, sobre Corlys Velaryon y sus viajes, y ‘Ten Thousand Ships’, que contará la historia de la princesa Nymeria.