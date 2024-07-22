No solo los Targaryen pueden hacerlo: Así es como alguien se convierte en jinete de dragón en 'HOTD'

Video ¿Los dragones eligen a su jinete en 'HODT'? Así es como Addam of Hull pudo domar a Seasmoke

En la serie de HBO Max, 'House of the Dragon', los dragones son las armas más poderosas y preciadas de la familia Targaryen.

Estos imponentes seres, que fueron clave en las conquistas de Aegon I, han asegurado el poder de sus descendientes en el trono. Sin embargo, cuando los Targaryen entraron en conflicto entre sí, las batallas resultantes han sido devastadoras y sangrientas.

Rhaenyra y Aegon II, conscientes de la importancia de los ejércitos, saben que los dragones son esenciales para obtener una ventaja decisiva en la guerra.

Rhaenyra está en busca de nuevos dragones y jinetes. Imagen Max.



En el episodio cinco de la segunda temporada, titulado 'El Regente' ('Regent'), vemos a Rhaenyra desesperada por encontrar una manera de derrotar a los Greens y a Vhagar. Jace le cuenta sobre Vermithor y Silverwing, que podrían enfrentarse al aterrador dragón de Aemond y dar a los Blacks la ventaja que necesitan.

Aunque Rhaenyra y Jace ya tienen sus propios dragones, necesitan nuevos jinetes para estos dos. Es importante recordar que, aunque un jinete y un dragón pueden formar un vínculo, los primeros nunca controlan completamente a los segundos.

Requisitos para reclamar a un dragón en 'House of the Dragon'

1. Tener sangre de dragón

El primer requisito es tener sangre de dragón, es decir, ser Targaryen. La principal forma en que los reclaman es formando un vínculo con ellos antes de su nacimiento. Cuando un integrante de esta dinastía nace, se coloca un huevo de esta imponente bestia en su cuna, y se espera a que nazca para que forme una conexión con el niño.

Sin embargo, esto no garantiza el éxito, ya que algunos huevos no eclosionan y no todos los Targaryen consiguen un dragón, como Rhaena, la hija de Aemond.

Daemon Targaryen monta a Caraxes, un dragón de cuello de serpiente y brillantes escamas rojas. Imagen Max.

2. La muerte de un jinete

Otra forma es después de la muerte de su jinete. Un ejemplo es Vhagar, que perteneció a Laena Velaryon (hija de Corlys Velaryon y esposa de Daemon Targaryen). Después de su fallecimiento, Aemond reclamó a Vhagar en el Dragonpit (Pozo dragón), y así fue como les arrebató a las hijas de Laena la a posibilidad de tenerlo.

La muerte de un jinete deja al dragón libre para ser reclamado por cualquier Dragonseed (semillas dragón, los bastardos cuyo progenitor tiene ascendencia valyria o Targaryen), pero esto conlleva un riesgo significativo, ya que, si el dragón lo rechaza, puede matarlo.

Una de las formas de reclamar a una de estas criaturas es teniendo sangre de dragón. Imagen Max.

3. The Sowing

Este fenómeno es un momento decisivo en la historia de los Targaryen y en la Danza de los Dragones. Durante este evento, los descendientes ilegítimos de la casa Targaryen, o aquellos con otros apellidos, tienen la oportunidad de intentar reclamar un dragón. Si tienen éxito, son reconocidos, reciben títulos y se convierten en jinetes.

En los libros, personajes como Addam, el herrero Hugh The Hammer y el bastardo Ulf The White logran reclamar sus propios dragones durante The Sowing, aunque muchos otros fracasan.

Rhaenyra y Jace buscan son los Dragonseeds, los únicos que pueden acercarse a los dragones e intentar reclamarlos. Imagen Max.



En 'House of the Dragon', entender cómo se reclama un dragón es esencial para seguir la trama. Según la adaptación de Ryan Condal basada en los libros de George R.R. Martin, no no solo los Targaryen pueden volar dragones, sino que también los bastardos de la familia tienen esta posibilidad.