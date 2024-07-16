'Dracarys': La palabra que despierta el poder de los dragones y su importancia para la dinastía Targaryen

Dentro del universo creado por George R.R. Martin y su popular adaptación televisiva 'Game of Thrones' y 'House of the Dragon', existen numerosas palabras y frases en idiomas ficticios que han tenido una relevancia indiscutible. Quizá la más emblemática es 'Dracarys'. Pero, ¿qué significa exactamente y por qué los dragones responden a esta palabra con fuego?

El significado de 'Dracarys' y su impacto en 'Game of Thrones' y 'House of the Dragon'

'Dracarys' proviene del antiguo idioma valyrio de la desaparecida civilización de Valyria. En este idioma, se traduce literalmente como "fuego de dragón". Valyria fue conocida por su dominio sobre los dragones y creó un idioma que no solo era usado en la comunicación cotidiana, sino también en el control y entrenamiento de estas criaturas aladas, que tienen la capacidad de volar, exhalar fuego y pelear. Por estas características, los dragones fueron considerados un símbolo de poder.

Una de las familias que pertenecieron a Valyria fueron los Targaryen. Con su llegada a Westeros, montando sus dragones, lograron conquistar los Siete Reinos.

Si bien se menciona en los libros con frecuencia, el público televisivo la escuchó por primera vez en "Game of Thrones" cuando Daenerys Targaryen intentaba hacer que sus tres dragones bebés aprendieran a escupir fuego, y así poder quemar la carne para devorarla.

¿Por qué los Targaryen usan esta palabra para mandar a sus dragones?

Ella misma menciona que, al ser la última' joven Targaryen, sabe muy poco de los dragones, pero tenía conocimiento de que "Dracarys" era la palabra que se utilizaba para atacar al enemigo con una llamarada de fuego salida de la boca de dichos animales.

Esto resultó ser cierto, pues cuando se estrenó 'House of the Dragon' se escucho a Rhaenyra Targaryen usarla para indicar a su dragón Syrax que lanzara fuego para quemar los cuerpos sin vida de su madre y hermano, que falleció horas después de haber nacido.

'Dracarys' terminó convertiéndose en una señal de autoridad y control que los Targaryen ejercían sobre sus dragones y al parecer solo podía ser ejecutada por los jinetes en su dragón y no en el de los demás, por lo que se podría decir que era un poder bien regulado.

Por su parte, Daenerys usa 'Dracarys' en varias ocasiones críticas para matar a sus enemigos, como cuando libera a los esclavos de Astapor o en su batalla por el Trono de Hierro en King's Landing. Lo mismo hacen sus antepasados Taragaryen en la guerra, pues cuando los jinetes de dragón la pronuncian, hacen que sus bestias escupan fuego ya sea contra otro dragón o personas.

Si bien no todos los Targaryen parecen tener la misma afinidad con los dragones que Daenerys, la palabra 'Dracarys' sigue siendo un elemento clave en la dinámica entre estos seres míticos y sus jinetes, debido a que representa la conexión que les permite controlar el devastador poder de fuego de los dragones.

Además de su función práctica, 'Dracarys' ha adquirido un simbolismo profundo en el mundo de la cultura pop. Representa el legado de Valyria, la herencia de los Targaryen y el poder devastador y destructivo de los dragones. Cada vez que se pronuncia, no solo se invoca el fuego literal de los dragones, sino también el fuego metafórico de la determinación y la voluntad indomable de Daenerys.