‘House of the Dragon’: ¿cómo morirán todos los dragones y jinetes de la serie de HBO?

Video ¿Quién será capaz de derrotar a Vhagar? Guía completa de todos los dragones y jinetes de HotD

'House of the Dragon' tendrá varias temporadas en las que explicará el futuro de sus personajes. Se espera que la serie de HBO retome fielmente varios aspectos de ‘Fire and Blood’, el libro de George R. R. Martin en el que se basa, incluyendo cómo serán las muertes de los dragones y sus jinetes.

Mientras llega el momento de verlas en pantalla, te contamos lo que dice el libro sobre el final de cada uno de ellos.

PUBLICIDAD

A partir de este momento, habrá spoilers del futuro de ‘House of Dragon’ y del libro ‘Fuego y sangre’ de George R.R. Martin.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

Así mueren los dragones y jinetes de 'House of the Dragon'

Silverwing y Ulf White



Ulf es el hermano bastardo de Viserys y Daemon, y como parte de la estrategia de las "semillas de dragón" de Rhaenyra Targaryen, él termina montando a Silverwing (el dragón ala de plata).

Según el libro, él traiciona a los Negros y se pasa con los Verdes. Pero sus acciones hacen enojar al equipo de Aegon Targaryen y se las ingenian para envenenar a Ulf con vino.

Silverwing es uno de los cuatro dragones que sobrevive a la Danza de Dragones, y se vuelve salvaje e imposible de montar.

Imagen HBO MAX

Vermithor y Hugh Hammer



Hugh Hammer es el bastardo que reclama a Vermithor según 'Fire and Blood'. Él también termina traicionando a los Negros.

En el libro él se siente con poder de reclamar el Trono de Hierro, lo que enfurece a los Verdes. Por ello planean un golpe para acabarlo, hasta que un caballero llamado Jon Roxton lo apuñala.

Por su parte, Vermithor muere a causa de sus heridas después de una batalla contra los dragones Seasmoke y Tessarion.

Imagen HBO MAX

Vhagar y Aemond Targaryen



Aemond Targaryen y Vhagar mueren casi al mismo tiempo en un enfrentamiento contra Daemon y su dragón Caraxes. Este tiene lugar en Harrenhal a mitad de la Danza de Dragones.

Imagen HBO MAX

Caraxes y Daemon Targaryen



Trágicamente, Caraxes y Daemon Targaryen también mueren en esta pelea áerea contra Vhagar y Aemond Targaryen, que es conocida como la Batalla sobre el Ojo de Dioses .

El dragón Caraxes es montado por Daemon Targaryen. Imagen HBO

Sunfyre y Aegon Targaryen

De acuerdo con el libro, Aegon es envenenado con vino tinto, aunque nunca se sabe quien es el responsable. Lo encuentran en su cama con sangre en los labios.

PUBLICIDAD

Después de sobrevivir varias batallas, Sunfyre muere tras acabar con Moondancer, la dragona de Baela Targaryen.

Sunfyre, el dragón de Aegon en 'House of the Dragon' Imagen Home Box Office (HBO)

Syrax y Rhaenyra Targaryen

En el libro, Rhaenyra Targaryen muere de una brutal manera: es capturada por su medio hermano Aegon II, quien ordena a su dragón Sunfyre que la asesine para después comérsela. Todo frente a los ojos de Aegon III, el hijo pequeño de la líder de los Negros.

Por su parte, Syrax muere en una batalla conocida como el asalto al Pozo del Dragón, a manos de una turba.

Rhaenyra monta al dragón Syrax. Imagen HBO

Dreamfyre y Helaena Targaryen



La muerte de Helaena Targaryen es una de las más tristes, pues ella acaba con su propia vida al saLtar desde una ventana. Las razones de esta decisión no son completamente claras.

Dreamfyre se queda sin jinete, y es asesinada por una turba en Pozo Dragón. Su cabeza luego es expuesta para causar terror.

Helaena Targaryen en ‘House of the Dragon’. Imagen HBO

Vermax y Jacaerys Velaryon



Jacaerys Velaryon muere en batalla. Su dragón Vermax es atacado y termina estrellándose contra el mar, perdiendo la vida. En este acto Jacaerys logra saltar de su dragón, pero es derribado por una ballesta.