Actriz de ‘House of the Dragon’ dejó la escuela y fue lavaplatos: la historia de Milly Alcock

La serie ‘House of Dragon' apenas se estrenó el 21 de agosto pasado y ya promete ser un parteaguas en las carreras de sus actores. Tal es el caso de Milly Alcock, encargada de darle vida a la joven Rhaenyra Targaryen y quien dará el salto a la fama internacional gracias a la misma.

Te contamos cómo era su vida antes de la serie de HBO

Milly Alcock, Rhaenyra Targaryen en ‘House of Dragon’ dejó la escuela para ser actriz

La intérprete es originaria de Australia y creció en el seno de una familia de fanáticos del rugby.

“Creo que me interesé en la actuación porque todos los demás estaban desinteresados en eso”, comentó la joven de 22 años a la revista Vogue Australia en el 2020.



En la misma conversación, la intérprete detalló que su deseo por convertirse en actriz nació desde una temprana edad, por lo que se enroló en la Preparatoria de Artes Escénicas de Newton, Sídney, la ciudad que la vio crecer.

Sin embargo, cuando cursaba el año 12 de la escuela, se enfrentó a una importante disyuntiva: terminar sus estudios o aceptar el papel de Meg en la serie de televisión ‘Upright’. Se inclinó por la segunda opción.

“Sabía que esta oportunidad sería mucho más valiosa que obtener un pedazo de papel. Nunca lo dudé ni por un segundo, fue casi demasiado impulsivo. Dije como ‘no, esto es por lo que he estado trabajando y me han dado esta increíble oportunidad con un gran elenco y un hermoso guión’. No podía decir no y no podía dejar que el miedo y la ansiedad de no terminar la escuela me persiguieran”, comentó en aquella ocasión.



Si bien el mencionado programa de televisión le valió gran reconocimiento dentro de su natal Australia, Milly Alcok ya había trabajado en otros títulos como ‘Pine Gap’, ‘Reckoning’ y ‘Fighting Season’. Eso sí, en todos tuvo roles menores.

Milly Alcock trabajó como lavaplatos antes de ‘House of Dragon’

Si bien la actriz había conseguido un éxito en su carrera, aún tenía que trabajar en otra cosa para ganarse la vida.

“Me dedicaba a lavar platos y vivía en el ático de mi mamá”.



Así lo reveló Milly Alcock en entrevista con Stellar, en declaraciones recogidas por The Daily Mail en agosto del 2022.

En la misma conversación, la joven actriz relató que cuando recibió la llamada de su agente avisándole de su rol en ‘House of the Dragon’ estaba cocinando en la casa de un amigo.

“Me congelé, respiré profundamente y le dije a mi amigo ‘¿tienes vino?’. Después llamé a mi mamá”, recordó.



La sorpresa de la intérprete fue aún mayor porque creía que “ese tipo de cosas no le pasan a personas como yo, todo fue muy rápido”.

Sin duda, a Milly Alcock se le abrirán varias puertas después de darle vida a la versión joven de Rhaenyra Targaryen, así que será solo cuestión de tiempo ver cómo moldea su carrera.