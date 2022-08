‘House of Hammer’ expondrá el presunto canibalismo de Armie Hammer en un documental

Netflix tiene entre su catálogo documentales perturbadores, pero próximamente Discovery+ estrenará uno igualmente escalofriante. Se trata de ‘House of Hammer’, el cual se estrenará el próximo 2 de septiembre en Estados Unidos. Ahondará en los escándalos de abuso sexual de Armie Hammer, pero también profundizará en las turbias historias que rodean a los miembros de su familia.

Los escándalos de Armie Hammer



En 2017 Armie Hammer protagonizó la película ‘Call Me By Your Name’ junto al reconocido actor Timothée Chalamet. Tan solo unos años después, en 2021, una chica acusó al actor de violación. Posteriormente, otras mujeres relacionadas con él comenzaron a hablar sobre las depravadas actitudes que denotaba el actor.



Entre los testimonios y evidencias en su contra destaca el hecho de que Hammer solía tener perturbadoras fantasías sexuales relacionadas con el canibalismo. Entre el contenido de los mensajes que enviaba a diversas mujeres se encuentran los siguientes textos:

“Soy 100% caníbal. Te quiero comer. Joder, asusta admitirlo. Nunca lo he admitido antes. He cortado el corazón de un animal vivo anteriormente y me lo he comido mientras aún estaba caliente”. “Me pone pensar en sujetar tu corazón con la mano y controlarlo cuando palpita”



De acuerdo con El País, Courtney Vucekovich, una de las exparejas del actor, reveló que Hammer llegó a decirle que quería “romper y comer sus costillas”. Por otra parte, Paige Lorenze, otro testigo, confesó que en una ocasión el actor utilizó un cuchillo para tallar una “A”, de Armie, en su cuerpo.



Para ‘House of Hammer’ Julia Morrison, otra de sus víctimas, dio más detalles sobre los extraños fetiches sexuales del actor. Reveló que incluso llegó a inmovilizarla con cuerdas y que constantemente mencionaba que la quería morder.

Hammer ha negado todas las acusaciones en su contra y aún no ha sido procesado legalmente. Sin embargo, como consecuencia de estos escándalos tuvo que dejar ciertos proyectos en los que ya había sido confirmado, como ‘Shotgun Wedding’ con Jennifer Lopez y una serie sobre ‘El padrino’.

Así será ‘House of Hammer’, el documental sobre los abusos de Armie Hammer



En la docuserie de Discovery+ ‘House of Hammer’ se expondrán a través de testimonios y evidencias todos estos escándalos en los que se ha visto envuelto el protagonista de ‘Call Me By Your Name’. Así se puede apreciar en el tráiler oficial.

Además, incluirá el testimonio exclusivo de Casey Hammer, tía del actor, quien no solo profundizará en las perturbadoras actitudes de su sobrino, sino en las turbias historias que rodean a toda su familia.

“Cuando salió todo esto sobre Armie, no me sorprendió. Simplemente no es que te despiertes y te conviertas en este controlador oscuro, abusador. Este comportamiento está muy arraigado [en la familia Hammer]”

“Cada generación en mi familia ha estado involucrada en fechorías oscuras y cada vez se pone peor y peor y peor” agregó Casey Hammer.