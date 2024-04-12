Henry Cavill protagonizará el remake de ‘Highlander: el inmortal’, el clásico de los 80

Video ¿Henry Cavill será el nuevo Wolverine? La llegada del actor al universo Marvel sería un hecho

En 1986, el mundo conoció la historia de Connor MacLeod, un inmortal nacido en las Tierras Altas de Escocia que vive en un mundo donde existen guerreros inmortales que solo pueden morir decapitados entre sí, así como su camino por convertirse en el único inmortal sobreviviente. La película ‘ Highlander’ se convirtió, desde entonces, en un clásico de la ciencia ficción y acción. Ahora, la historia tendrá una nueva adaptación con Henry Cavill a la cabeza.

Henry Cavill protagonizará remake de ‘Highlander’ y promete mucha acción con espadas

En la presentación CinemaCon 2024 de Lionsgate, Cavill expresó su entusiasmo por el proyecto y prometió a los fanáticos una experiencia épica: "Si pensaban que me habían visto trabajar con una espada antes, no han visto nada todavía", dijo en referencia a su antiguo trabajo en ‘The Witcher’.

Henry Cavill promete superar su trabajo con la espada en 'The Witcher' en 'Highlander'. Imagen Studiocanal/Netflix



El actor de 40 años, que también se declara un gran admirador de la película original, reconoció que el guión inicialmente le generó algunas dudas por los cambios que introduce al material original. Sin embargo, asegura que estos cambios servirán para profundizar en los personajes y crear una historia más completa: “Soy un amante de las películas originales, para bien o para mal, y es una de esas cosas en las que cuando leí el guión por primera vez no estaba muy seguro de hacia dónde iban a llegar, pero Dios mío, vamos a profundizar en estos personajes”.

El elenco del el remake de ‘Highlander’

Por el momento, Cavill es el único miembro confirmado del elenco. Aunque no se ha anunciado qué personaje interpretará, es fácil imaginarlo como el protagonista, Connor MacLeod, un guerrero inmortal que debe luchar contra otros inmortales hasta que solo quede uno.

La dirección de la nueva película de ‘Highlander’ correrá a cargo de Chad Stahelski, conocido por su trabajo en la saga ‘John Wick’.

'Highlander' Imagen Thorn EMI Screen Entertainment/Studiocanal

¿Qué se puede esperar de la película ‘Highlander’ con Henry Cavill?

Aunque la productora aún no ha dado detalles de la trama, las declaraciones del actor de Superman prometen que veremos una exploración más profunda de los personajes y sus motivaciones, así como épicas escenas de batallas con espadas.

De momento, no se sabe si la historia se centrará únicamente en la película de 1986 o si también incluirá historias de las adaptaciones para televisión.

'Highlander' Imagen Thorn EMI Screen Entertainment/Studiocanal

¿Cuándo se estrena el remake de ‘Highlander’?

En una llamada a inversores de la empresa, el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Joe Darke, anunció que el estudio espera estrenar el reboot en 2026.

La película planea comenzar a filmarse en 2024.

¿Dónde ver la película ‘Highlander’ de 1986?

La cinta se puede encontrar en el catálogo de Prime Video.