Henry Cavill regresa a la pantalla grande con el remake de 'Highlander' y sus fans 'enloquecen' por verlo

Luego de algunos desencuentros con sus más recientes personajes en Hollywood, Henry Cavill estaría por volver a la pantalla bajo la piel de ‘Highlander’, un personaje que mezclará ciencia ficción, acción y fantasía, ingredientes con los que los fans auguran la inminente consagración del actor en el séptimo arte.

¿Cuándo iniciaría Henry Cavill con la filmación de Highlander?

Aunque desde hace unos años se dio a conocer a Henry Cavill como el protagonista del remake de la película de 1986 de la que se hicieron secuelas y hasta una serie, tras años de pandemia y tras problemáticas derivados de la huelga de guionistas de Hollywood nuevos datos se dan sobre el rodaje.

De acuerdo con lo publicado por Deadline, Lionsgate tendría todo listo para que las filmaciones den inicio el próximo 2024.

La publicación anuncia la inminente búsqueda de inversionistas en el American Film Market y fijaron un presupuesto para la cinta de 100 millones de dólares, lo que apuntala a grandes expectativas en la producción, cuyo guion estaría en manos de Michael Finch.

¿Qué se puede esperar del remake de 'Highlander'?

A través del podcast Happy Sad Confused, el director de cine Chad Stahelski despejó a principios de octubre lo que tiene planeado para el remake estelarizado por Cavill.

“Nuestra historia implica a muchos de los personajes (del original), pero también hemos incorporado elementos de las series”, aseguró, haciendo referencia a la cinta, 'Highlander, el inmortal' como a la secuela y al spin-off 'Highlander: The Raven'.



Aunque sin dar detalles sobre la presencia de Henry Cavill en el filme, el director contó que están intentando hacer una especie de precuela o de preparación para plantear la batalla final que congregará a los inmortales de marras, un tipo de “universo compartido”.

“Les aseguro que, si nos ponemos las pilas y sacamos la película adelante, tenemos ideas a granel para los mejores personajes y sacar de ahí una serie épica. Creo que es una mitología muy, muy jugosa”, apuntó.



Aunque después de años, se tienen datos más concretos sobre la producción, en 2021 cuando por primera vez se vinculó el nombre de Henry Cavill a la filmación, el actor se manifestó con el siguiente mensaje.

“¡Noticias muy emocionantes hoy! He sido fanático de Highlander desde que era niño. Desde las películas en sus 80, Queen untó gloria al programa de televisión con un actor que se parecía notablemente a uno de mis hermanos. No ser tímido con las espadas y tener un director tan talentoso como Chad Stahelski a la cabeza, es una oportunidad como ninguna otra. Profundizar en la narración de franquicias con todas las herramientas a nuestra disposición hará de esta una aventura que yo (y con suerte todos ustedes) nunca olvidaré. Y como pueden ver al deslizar, últimamente he estado sumergiéndome en algo de mi herencia escocesa y, sin darme cuenta, ¡he puesto en marcha mi investigación de línea base! #Highlander”, compartió.