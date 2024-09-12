Henry Cavill y otros 5 actores rechazados de ‘Twilight’: triunfaron sin convertirse en vampiros

Video ¿Vampiros de la vida real? Así lucen los Cullen de ‘Crepúsculo’ a 15 años de la película

La saga de 'Twilight' fue la catapulta a la fama de Robert Pattinson y Kristen Stewart con dos personajes por los que todavía son recordados y se volvieron parte de la cultura popular.

Sin embargo, Pattinson, Stewart y otros integrantes del elenco no fueron los únicos considerados para participar en la saga de vampiros.

Hay otros nombres que ahora son sumamente conocidos en Hollywood que también audicionaron para algún papel, pero fueron rechazados de la franquicia.

Dave Franco

El hermano menor de James Franco contó en una entrevista que acudió a la audición para el papel de Edward, aunque la directora y la escritora no lo tenían contemplado para el personaje principal.

Franco no supo qué tan lejos llegó en la audición, pero leyó el guion para la directora; sin embargo, admitió que podía ser uno de los cientos considerados para el papel, por lo que no se preocupó demasiado por no obtener el protagónico.

Dave Franco se dio a conocer por las películas de 'Los Ilusionistas', pero también ha triunfado en la comedia en '21 Jump Street', 'Neighbors', 'The Little Hours' y 'The Disaster Artist' junto a su hermano.

En 2020, debutó como director de terror con 'The Rental', así que su carrera en Hollywood se consolidó sin participar en la saga de vampiros.

Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg ya tenía experiencia con los vampiros, pues formó parte de 'Buffy, la cazavampiros', una serie con temática similar, pero que no se tomó con tanta seriedad a los bebedores de sangre.

La actriz estaba en conversaciones para ser Bella desde 2005, pero el proyecto tardó 3 años más en producirse, por lo que Trachtenberg dejó atrás su momento de estrella adolescente y quedó fuera de Crepúsculo.

Ben Barnes

Ben Barnes contó que fue uno de los primeros considerados para interpretar a Edward Cullen, pero la producción no quería que compartiera el protagónica con la saga de 'Narnia' y era demasiado mayor para dar vida al vampiro adolescente.

El actor aceptó que no habría sido apropiado que alguien que estaba por cumplir 30 años hubiera interpretado a un adolescente y cortejado a la protagonista de 17 años, así que no consideró que fuera una mala decisión quedar fuera del proyecto.



El actor ganó popularidad en el mismo año que se estrenó Crepúsculo por 'Las Crónicas de Narnia', en donde interpretó al Príncipe Caspian.

Posteriormente, Ben Barnes se convirtió en el protagonista de otra saga adolescente en la adaptación de 'Shadow and Bone' de Netflix.

Lucy Hale

Lucy Hale formó parte del elenco de la serie 'Pretty Little Liars', pero antes del éxito en televisión audicionó para el papel de Alice en la primera parte de 'Crepúsculo'.

La actriz confesó que cuando hizo la audición para el papel no conocía la saga literaria, pero volvió a probar suerte en la segunda película para dar vida a Jane y tampoco fue elegida.

Lily Collins

Lily Collins reveló que una de sus primeras audiciones para una cinta fue para el papel de Bella, pero recordaba el momento como una anécdota divertida y no como un rechazo que hubiera marcado su carrera.

Collins trabajó años más tarde con Taylor Lautner en 'Abduction' y protagonizó la saga juvenil 'The Mortal Instruments' , que fue sumamente comparada con 'Crepúsculo'.



No obstante, la carrera de Lily Collins despuntó convirtiéndose en una de las actrices jóvenes más queridas de la industria con la serie 'Emily in Paris' e incluso participó en 'Mank', que estuvo nominada al Oscar.

Henry Cavill

Henry Cavill era uno de los considerados por la producción para interpretar a Edward Cullen y la escritora Stephenie Meyer estaba contenta con la idea, pero la directora Catherine Hardwicke creyó que Cullen lucía demasiado mayor para el protagónico.

Meyer insistió para conservarlo en la franquicia y propuso el papel de Carlisle, el padre de los vampiros, pero Cavill nunca llegó a un acuerdo para participar en la adaptación.