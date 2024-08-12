Henry Cavill terminó asqueado tras su cameo como Wolverine en 'Deadpool 3': esta fue la razón

Video Todas las variantes de Wolverine que vimos en ‘Deadpool 3’ y a qué película o cómic pertenecen

'Deadpool & Wolverine' ha sido uno de los 'blockbusters' favoritos del verano, no solo por la inusual pareja que forman estos superhéroes, también por los cameos tan esperados por los fanáticos. Uno de los que más emoción causó fue el de Henry Cavill, quien interpretó a una de las variantes del integrante de los X-Men, apodada 'Cavillerine'.

La decisión de que Henry Cavill apareciera en la cinta no fue tomada a la ligera. De acuerdo con el director Shawn Levy, la idea de que el actor hiciera su debut en el MCU surgió poco después de que se anunciara que no volvería a interpretar a Superman en el universo de DC.

Ryan Reynolds y Levy vieron una oportunidad en esta situación y la aprovecharon para darle a Cavill un papel que, aunque breve, sería memorable.

"Las películas de Deadpool son un constante guiño a la cultura y nos pareció una gran oportunidad darle a Henry Cavill un papel en el que se luciera, pero también para burlarnos un poco de ese otro estudio de películas de superhéroes", dijo Levy a 'The Hollywood Reporter'.

Henry Cavill interpretó a una de las variante sde Wolverine. Imagen Marvel Studios.



Respecto al nombre de Cavillerine, Levy reveló hace un par de meses a la revista 'Variety' que el apodo del personaje fue idea de Ryan Reynolds.

“Si vamos a hablar de él, debemos llamarlo por su nombre real acreditado, el Cavillerine. Desde el momento en que se le ocurrió esto, supe que era imposible no hacerlo."



Pero contrario a lo que parece, esta participación no fue del todo agradable para el exintérprete del Hombre de Acero, pues al terminar de filmarla se sintió totalmente asqueado.

¿Por qué Henry Cavill terminó asqueado con su participación en 'Deadpool 3'?

Cavill, conocido por su dedicación y compromiso con sus papeles, llevó su interpretación a un nivel extremo. En la escena en cuestión, su personaje aparece fumando un puro mientras Deadpool salta entre diversas líneas del tiempo.

'Deadpool & Wolverine' Imagen Marvel Studios/20th Century Studios

Este acto de llevar un puro encendido en la boca se convirtió en un desafío físico para Cavill, quien tuvo que hacerlo durante toda la jornada de rodaje. Este compromiso le pasó factura al actor, pues terminó enfermo tras la constante inhalación de humo.

"Recuerdo que al día siguiente me enteré de que Henry se sintió mal porque había estado inhalando humo de cigarro durante ocho horas seguidas, pero él no dudó en hacerlo ni una vez."



Al elegirlo como una variante de Wolverine, Ryan Reynolds y Shawn Levy lograron llamar la atención de la audiencia al jugar con la idea de que Cavill podría ser un candidato ideal para reemplazar a Hugh Jackman como Wolverine.

¿Volveremos a ver a The Cavillerine en el MCU?

Aunque la participación de Cavill como Wolverine fue un mero cameo, esto sembró en los seguidores de las cintas de superhéroes la duda sobre la posibilidad de verlo nuevamente en el MCU.

Hasta el momento, no hay indicios de que repita su rol como 'The Cavillerine', pero su aparición en 'Deadpool & Wolverine' demostró que todo es posible, y que en el universo de Marvel nada está escrito.

La presencia de Henry Cavill en 'Deadpool & Wolverine' fue una de las grandes sorpresas de la película, y aunque su compromiso con el papel le pasó factura física, el resultado fue un cameo memorable que dejó a los fanáticos con ganas de más.

La escena en la que aparece Caviil tardó 8 horas en filmarse. Imagen Marvel Studio.

Los cameos en 'Deadpool & Wolverine'

'Deadpool & Wolverine' emocionó a los fans no solo por la participación de Cavill, también por la presencia de otros actores que retomaron sus icónicos papeles dentro del universo de Marvel.

Chris Evans regresó como Johnny Storm, Jennifer Garner como Elektra, y Channing Tatum hizo su debut como Gambito, un personaje que nunca llegó a la gran pantalla en su propia película. Estas participaciones, junto con la de Cavill, le dieron un toque peculiar y lleno de nostalgia a la película.