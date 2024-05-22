Así se ve Liam Hemsworth como Geralt de la Rivia en ‘The Witcher’: la primera imagen de Netflix

Video 'The Witcher': no querían a Henry Cavill por ser muy molesto, pero así mostró que era perfecto para el papel

Fue en octubre de 2022 cuando Henry Cavill anunció que dejaría ‘The Witcher’, serie que estelarizó por tres temporadas, para dejar el papel protagónico a Liam Hemsworth.

Si bien el intérprete no explicó sus motivos para abandonar la producción, generó muchas expectativas entre los fans sobre cómo luciría su sucesor en el rol. Casi dos años después del anuncio, tenemos las primera respuesta.

Primera imagen de Liam Hemsworth como Geralt de la Rivia en ‘The Witcher’

El 22 de mayo, Netflix reveló la primera imagen oficial de Liam Hemsworth en el papel de Geralt de Rivia para la serie ‘The Witcher’.

El vistazo llegó en la forma de un teaser de poco más de un minuto difundido en las redes sociales de la plataforma de streaming. En el breve clip, solo se ve al legendario brujo, con su barba desaliñada y su icónica cicatriz, montar y bajar de su caballo.

No se mostraron detalles o adelantos de lo que sucederá en la historia una vez que el actor australiano de 34 años tome el papel protagónico.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de ‘The Witcher’?

De acuerdo con Netflix, la producción de la cuarta temporada ya ha comenzado oficialmente. Incluso, el 18 de abril pasado, el servicio de streaming compartió un breve video del elenco en una lectura de sus guiones, mostrando un poco del detrás de cámaras, pero con el suficiente cuidado para no revelar detalles de la trama.

No obstante, de momento no se ha anunciado una fecha de estreno para la siguiente temporada de ‘The Witcher’.

Después de los eventos que sacudieron el continente al final de la tercera temporada, Geralt, Yennefer y Ciri se encuentran ahora separados, cada uno navegando por su propio camino a través de un continente devastado por la guerra y plagado de demonios.

La temporada 4 de ‘The Witcher’ verá a los héroes encontrarse con varios grupos de inadaptados, que pondrán a prueba su carácter y resiliencia al mismo tiempo que les ofrecerán la oportunidad de liderar y formar alianzas. Si logran superar dichos desafíos y abrazar a estos grupos de inadaptados, tendrán la posibilidad de sobrevivir a este bautismo de fuego y, con suerte, reunirse una vez más.

The journey continues. Here's your first look at Liam Hemsworth as Geralt of Rivia in The Witcher. pic.twitter.com/KK5veTMmN0 — Netflix (@netflix) May 22, 2024

Serie ‘The Witcher’ terminará tras su temporada 5

Netflix anunció el 18 de abril que ‘The Witcher’ no irá más allá de su quinta temporada. La última temporada de ‘The Witcher’ se filmará de manera consecutiva con la cuarta, marcando el final de la historia de Geralt de la Rivia. Las temporadas 4 y 5 adaptarán los libros restantes de Andrzej Sapkowski.