Liam Hemsworth

Así se ve Liam Hemsworth como Geralt de la Rivia en ‘The Witcher’: la primera imagen de Netflix

Liam Hemsworth está listo para relevar a Henry Cavill como Geralt de la Rivia en ‘The Witcher’: Netflix finalmente lanzó las primeras imágenes del australiano caracterizado como el brujo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

newsport.jpg
Por:
Redacción Univision Noticias digital.
Video 'The Witcher': no querían a Henry Cavill por ser muy molesto, pero así mostró que era perfecto para el papel

Fue en octubre de 2022 cuando Henry Cavill anunció que dejaría ‘The Witcher’, serie que estelarizó por tres temporadas, para dejar el papel protagónico a Liam Hemsworth.

Si bien el intérprete no explicó sus motivos para abandonar la producción, generó muchas expectativas entre los fans sobre cómo luciría su sucesor en el rol. Casi dos años después del anuncio, tenemos las primera respuesta.

PUBLICIDAD

Primera imagen de Liam Hemsworth como Geralt de la Rivia en ‘The Witcher’

El 22 de mayo, Netflix reveló la primera imagen oficial de Liam Hemsworth en el papel de Geralt de Rivia para la serie ‘The Witcher’.

Más sobre Liam Hemsworth

‘The Witcher’: serie de Netflix se prepara para su temporada final tras la partida de Henry Cavill
2 mins

‘The Witcher’: serie de Netflix se prepara para su temporada final tras la partida de Henry Cavill

Cine y Series
Jennifer Lawrence tenía mal aliento en 'The Hunger Games' (Liam Hemsworth odiaba besarla)
3 mins

Jennifer Lawrence tenía mal aliento en 'The Hunger Games' (Liam Hemsworth odiaba besarla)

Cine y Series
Ya sabemos cómo se vería Liam Hemsworth como Geralt en 'The Witcher': los fans no están felices
3 mins

Ya sabemos cómo se vería Liam Hemsworth como Geralt en 'The Witcher': los fans no están felices

Cine y Series
La verdadera razón por la que Henry Cavill dejará ‘The Witcher’ (ya no estaba contento)
3 mins

La verdadera razón por la que Henry Cavill dejará ‘The Witcher’ (ya no estaba contento)

Cine y Series
Henry Cavill se despide de 'The Witcher': presenta al nuevo Geralt de Rivia de la serie de Netflix
4 mins

Henry Cavill se despide de 'The Witcher': presenta al nuevo Geralt de Rivia de la serie de Netflix

Cine y Series
El elenco de 'Los juegos del hambre' a 10 años de su estreno: algunos ganaron un Oscar después
19 fotos

El elenco de 'Los juegos del hambre' a 10 años de su estreno: algunos ganaron un Oscar después

Cine y Series
¿Chris Hemsworth no iba a ser Thor? Uno de sus hermanos casi le quita el papel
3:19

¿Chris Hemsworth no iba a ser Thor? Uno de sus hermanos casi le quita el papel

Cine y Series

El vistazo llegó en la forma de un teaser de poco más de un minuto difundido en las redes sociales de la plataforma de streaming. En el breve clip, solo se ve al legendario brujo, con su barba desaliñada y su icónica cicatriz, montar y bajar de su caballo.

No se mostraron detalles o adelantos de lo que sucederá en la historia una vez que el actor australiano de 34 años tome el papel protagónico.

Liam Hemsworth como Geralt de la Rivia en 'The Witcher'.
Liam Hemsworth como Geralt de la Rivia en 'The Witcher'.
Imagen Netflix

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de ‘The Witcher’?

De acuerdo con Netflix, la producción de la cuarta temporada ya ha comenzado oficialmente. Incluso, el 18 de abril pasado, el servicio de streaming compartió un breve video del elenco en una lectura de sus guiones, mostrando un poco del detrás de cámaras, pero con el suficiente cuidado para no revelar detalles de la trama.

No obstante, de momento no se ha anunciado una fecha de estreno para la siguiente temporada de ‘The Witcher’.

Liam Hemsworth como Geralt de la Rivia en 'The Witcher'
Liam Hemsworth como Geralt de la Rivia en 'The Witcher'
Imagen Netflix


Después de los eventos que sacudieron el continente al final de la tercera temporada, Geralt, Yennefer y Ciri se encuentran ahora separados, cada uno navegando por su propio camino a través de un continente devastado por la guerra y plagado de demonios.

La temporada 4 de ‘The Witcher’ verá a los héroes encontrarse con varios grupos de inadaptados, que pondrán a prueba su carácter y resiliencia al mismo tiempo que les ofrecerán la oportunidad de liderar y formar alianzas. Si logran superar dichos desafíos y abrazar a estos grupos de inadaptados, tendrán la posibilidad de sobrevivir a este bautismo de fuego y, con suerte, reunirse una vez más.

Serie ‘The Witcher’ terminará tras su temporada 5

Netflix anunció el 18 de abril que ‘The Witcher’ no irá más allá de su quinta temporada. La última temporada de ‘The Witcher’ se filmará de manera consecutiva con la cuarta, marcando el final de la historia de Geralt de la Rivia. Las temporadas 4 y 5 adaptarán los libros restantes de Andrzej Sapkowski.

¿Qué piensas sobre la caracterización de Liam Hemsworth como Geralt de la Rivia? Cuéntanos en los comentarios si te emociona la siguiente temporada de ‘The Witcher’.

Relacionados:
Liam HemsworthSeries de NetflixNetflixHenry CavillSeries

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD