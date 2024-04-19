‘The Witcher’: serie de Netflix se prepara para su temporada final tras la partida de Henry Cavill

Video 'The Witcher': no querían a Henry Cavill por ser muy molesto, pero así mostró que era perfecto para el papel

Fue en octubre de 2022 cuando Henry Cavill se despidió del protagónico de ‘The Witcher’ y dejó el personaje de Geralt de Rivia en las manos de Liam Hemsworth.

Desde entonces, pocos detalles se tenían de la serie de Netflix, puesto que las huelgas de guionistas y actores pusieron en pausa su producción.

Finalmente, hay noticias, para bien y para mal, sobre el futuro de la adaptación televisiva de los libros de Andrzej Sapkowski.

‘The Witcher’: la serie de Netflix terminará con la temporada 5

La historia de Geralt de la Rivia en la televisión llegará a su fin tras su quinta temporada, informó Netflix el pasado 18 de abril.

La última temporada de ‘The Witcher’ se filmará de manera consecutiva con la cuarta, marcando el final de la historia de Geralt.

Las temporadas 4 y 5 adaptarán los libros restantes de Andrzej Sapkowski, ‘El bautismo de fuego’, ‘La torre de la golondrina’ y ‘La dama del lago’.

Henry Cavill en "The Witcher" (2019) Imagen Divulgação/Netflix

Temporada 4 de ‘The Witcher’ está en producción

Para los impacientes fans, el servicio de streaming también dio a conocer que la producción de la cuarta temporada ya ha comenzado oficialmente. También compartió un clip de una lectura de guiones con la mayoría de los actores.

La siguiente entrega sigue a Geralt, Yennefer y Ciri, quienes deben atravesar, separados unos de otros, el Continente devastado por la guerra y sus muchos demonios al mismo tiempo que deben descubrir si son capaces de liderar a los grupos de inadaptados en los que se encuentran, para sobrevivir al bautismo de fuego y reencontrarse.

El elenco de la serie se mantiene prácticamente igual al de las anteriores temporadas, a excepción de la adición de Liam Hemsworth como Geralt de la Rivia.

Debido a que la temporada 4 de ‘The Witcher’ apenas se encuentra en producción, no se tiene una fecha de estreno.

¿Por qué Henry Cavill dejó ‘The Witcher’?

Casi dos años después de su salida de la serie de Netflix, ni Henry Cavill ni los productores han revelado por qué el actor dejó el proyecto.

En su momento, mucho se rumoró que tendría que ver con otros compromisos laborales.

Si bien, en 2021, el intérprete de 40 años comentó en entrevista con ‘Philippine Star’ que estaba teniendo dificultades para encontrar un equilibrio entre la visión de los ‘showrunners’ y su amor por los libros en los que se basa la serie, por lo que solicitó a los guionistas varios cambios en su personaje durante la segunda temporada.

'The Witcher' Imagen Netflix



Dichas diferencias creativas podrían haber jugado un papel en la decisión de Cavill de dejar la serie.

