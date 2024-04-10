Nuevas películas anunciadas en CinemaCon: Lo último de Lionsgate

En el reciente evento de CinemaCon en Las Vegas, Lionsgate presentó un adelanto de sus próximos proyectos cinematográficos, brindando detalles sobre emocionantes películas que llegarán a los cines en los próximos años. Aquí están las novedades más destacadas:

" Now You See Me 3": Los fanáticos de la saga "Now You See Me" estarán felices de saber que la tercera entrega confirmará el regreso de los personajes originales junto con la introducción de una nueva generación de magos ladrones.

Película live-action de "Monopoly": Producida por Margot Robbie, esta película inspirada en el popular juego de mesa está en proceso de desarrollo. Aunque no se confirmó la participación de Robbie como actriz, la noticia de su involucramiento ha despertado el interés de los fanáticos.

Reinicio de películas de terror con Blumhouse y Lionsgate: Lionsgate y Blumhouse Studios anunciaron su colaboración para reiniciar icónicas películas de terror, comenzando con "The Blair Witch Project". Esta sociedad podría extenderse a otras franquicias de terror en el futuro.

Película de "Highlander" con Henry Cavill: La próxima película de la franquicia "Highlander" protagonizada por Henry Cavill se centrará en la tradición de los personajes e incluirá espectaculares secuencias de combate con espadas. La película está programada para estrenarse en septiembre de 2025.

"In the Grey" de Guy Ritchie: Protagonizada por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal e Eiza González, "In the Grey" es una película ambientada en un entorno tropical que presenta emocionantes persecuciones a alta velocidad y toques de comedia, todo con el estilo distintivo de Guy Ritchie. La película tiene previsto su estreno el 15 de marzo de 2025.

Henry Cavill también participará en "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", una película dirigida por Guy Ritchie que narra la creación de una unidad secreta del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. La película está programada para estrenarse el 19 de abril de 2024.

"The Crow": El evento también presentó una secuencia extendida de "The Crow", enfocándose en escenas de acción y destacando su conexión con la novela gráfica original.

"Borderlands": Se mostró un extenso adelanto de "Borderlands", emocionando a los asistentes con escenas repletas de acción y anticipando una película llena de energía y aventura. Se espera que la película se estrene el 9 de agosto de 2024.

"The Strangers Chapter 1": Descrita como una historia de origen, "The Strangers Chapter 1" busca reinventar la narrativa familiar con nuevas e impactantes escenas de terror. La película se estrenará el 20 de septiembre de 2024.

"Never Let Go": Protagonizada por Halle Berry, "Never Let Go" es una película de terror ambientada en un bosque remoto, donde un demonio cambiaformas amenaza a los personajes. La película está programada para estrenarse el 8 de noviembre de 2024.

"Flight Risk" es un thriller protagonizado por Mark Wahlberg y dirigido por Mel Gibson. Promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. La película se estrenará el 6 de diciembre de 2024.

"Good Fortune" dIrigida por Aziz Ansari, "Good Fortune" es una comedia clasificada R protagonizada por Seth Rogen y Keanu Reeves. La película explora temas de riqueza y felicidad con un toque de humor irreverente y se estrenará el 2 de febrero de 2025.

"The Killer's Game": Dave Bautista encarna a un veterano asesino en "The Killer's Game". La trama sigue a su personaje mientras debe enfrentarse a sus antiguos colegas tras un diagnóstico erróneo de una enfermedad mortal. Se espera que la película se estrene el 19 de septiembre de 2024.

"Ballerina": El esperado spin-off de la franquicia "John Wick" se sitúa entre los eventos de las películas 3 y 4 de la saga, con Ana de Armas como protagonista y Keanu Reeves retomando su icónico papel. La película tiene programado su estreno para el 7 de junio de 2024.

Biopic de Michael Jackson: Lionsgate anunció una película biográfica sobre el legendario Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua. La película, titulada "Michael", profundizará en la vida y legado del Rey del Pop. Esta producción ha generado expectativas entre los fanáticos del artista y los cinéfilos por igual. La película se estrenará el 25 de enero de 2025.

Con una variedad de emocionantes títulos en camino, Lionsgate continúa demostrando su compromiso con la producción de películas de alta calidad para todos los gustos.