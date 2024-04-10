Actriz de 'Game of Thrones' reveló que la serie le provocó este trastorno y otras secuelas

Video ¿Qué fue de los actores de 'Game of Thrones'? Algunos quedaron en el olvido

La actriz británica Hannah Waddingham, conocida por su papel en la exitosa serie 'Game of Thrones', ha compartido una experiencia impactante relacionada con su participación en la aclamada producción de HBO.

En una entrevista reciente en 'The Late Show with Stephen Colbert', Waddingham reveló las secuelas físicas que le dejó una escena particularmente intensa en la serie.

LONDON, ENGLAND - MARCH 26: Hannah Waddingham attends the Royal Television Society Programme Awards 2024 at The Grosvenor House Hotel on March 26, 2024 in London, England. (Photo by John Phillips/Getty Images) Imagen John Phillips/John Phillips/Getty Images

¿Cuál fue la escena traumática para la actriz en 'Game of Thrones'?

Hannah Waddingham interpretó a Septa Unella, una de las fanáticas religiosas que aparece entre las temporadas 5 y 6 de 'Game of Thrones'. Su personaje se enfrenta directamente con Cersei Lannister en una trama llena de tensión y crueldad.

Septa Unella y Cersei Lannister en 'Game of Thrones' Imagen HBO

La escena que traumatizó a la actriz fue el cierre de su participación, cuando Cersei se cobra venganza y tortura a Septa Unella.

En esta escena, Cersei Lannister hace marchar a Septa Unella desnuda por las calles mientras la multitud le grita "vergüenza", para que se arrepienta de sus pecados. Pero la venganza de Cersei no se detiene ahí: la tortura continúa con una técnica llamada 'waterboarding' (ahogamiento simulado). En esta práctica, el torturado está inmovilizado boca arriba sobre una tabla, mientras le vierten líquido en la boca y nariz para generarle una sensación de ahogamiento.

Escena de Game of Thrones que traumatizó a Hannah Waddingham Imagen HBO



Hannah Waddingham explicó cómo fue ponerse en la piel de Septa Unella durante esta escena.

"No podía levantar la cabeza, ya que eso sería demasiado obvio; tampoco podía hablar, ya que 'La Montaña' (el personaje de Gregor Clegane) tenía su mano en mi boca mientras gritaba y tenía marcas de correas por todas partes, como si hubiera sido atacada", externó.

¿Qué trastorno le provocó a Hannah Waddingham grabar la serie?

Lo más sorprendente es que esta experiencia en la serie le dejó una claustrofobia crónica, algo que ella, definitivamente no esperaba.

La actriz atribuye esta reacción a la intensidad de la escena y al nivel de realismo que la serie logró transmitir. Según ella, 'Game of Thrones' sigue siendo inigualable en términos de cinematografía para una serie.

A pesar de las secuelas reales que enfrenta, Hannah Waddingham ha continuado su carrera actoral con éxito. Actualmente, es parte del elenco de la serie 'Ted Lasso'.

Su valiente revelación sobre las consecuencias de su papel en 'Game of Thrones' nos recuerda que, detrás de las cámaras, los actores también enfrentan desafíos emocionales y físicos en su búsqueda de la excelencia artística.