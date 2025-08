Todo sobre la segunda precuela de 'Game of Thrones' (y no es 'House of the Dragon')

'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight' ('Un caballero de los siete reinos: El caballero errante'), la segunda precuela de 'Game of Thrones', además de 'House of the dragon' está en camino, y aquí tienes todo lo que sabemos hasta ahora.

¿De qué trata la segunda precuela de 'Game of Thrones'?

Hace un siglo antes de los eventos narrados en 'Game of Thrones', existía Sir Duncan el Alto y su escudero, Egg. Esta nueva serie, 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight', nos transportará a un pasado lleno de caballeros, intrigas y leyendas.

La serie se basa en la saga de novelas escritas por George R. R. Martin llamada 'Tales of Dunk and Egg' ('Cuentos de Dunk y Egg'). Estos libros, que incluyen 'The Hedge Knight' ('El caballero errante'), 'The Sworn Sword' ('La espada jurada') y 'The Mystery Knight' ('El caballero misterioso'), nos sumergen en un mundo 90 años antes de los eventos de 'Canción de Hielo y Fuego'.

'The Hedge Knight' adapta el primer libro de esta serie, titulado 'El Caballero Errante'. Aquí, seguimos las aventuras de Dunk, un caballero errante, y Egg, un joven Aegon Targaryen, mientras recorren los Siete Reinos.

"Un siglo antes de los eventos de 'Juego de Tronos', dos héroes improbables deambulaban por Poniente... Un joven, ingenuo pero valiente: El caballero Sir Duncan el Alto y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas esperan a estos amigos improbables e incomparables", dice el lema oficial.

Ilustración de 'Un caballero de los siete reinos: El caballero errante'

Otro dato importante es que 'Un caballero de los siete reinos: El caballero errante' tiene lugar aproximadamente 100 años después de los eventos de 'La casa del dragón'.

Producción y elenco de 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight'

La serie cuenta con la producción ejecutiva de George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis.

HBO ha otorgado una orden directa para la serie, lo que significa que pronto podremos sumergirnos en este emocionante mundo.

Peter Claffey, a quien conocemos por las series 'Bad sisters' y 'Wrecked', será el protagonista, dándole vida a Dunk; mientras que Egg será interpretado por Dexter Sol Ansell, quien debutó a los cuatro años en la serie 'Emmerdale' y a quien vimos recientemente en el papel de Coriolanus Snow, de joven, en la precuela de 'Los Juegos del hambre': 'Balada de pájaros cantores y serpientes'.

Peter Claffey y Dexter Sol Ansell



Estos dos personajes protagónicos se convertirán en el próximo Lord Comandante de la Guardia Real y el futuro rey, respectivamente.

¿Cuándo se estrenará 'Un caballero de los siete reinos: El caballero errante'?