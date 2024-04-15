'Hachiko 2' no es una secuela de 'Por siempre a tu lado': de qué trata y cuándo se estrena
Aunque se titula ‘Hachiko 2’, no se trata de una secuela de la cinta protagonizada por Richard Gere. Este filme presenta una nueva versión de la historia de este perro fiel que ha cautivado a generaciones.
La historia de Hachiko ha trascendido el mundo gracias al cine. La vida de este perro fiel ha sido narrada en 2 películas y la tercera está por llegar a las salas de cine.
‘Hachiko 2’: Todo lo que sabemos de la nueva adaptación
Aunque su título sugiere que se trata de una secuela, en realidad la película ‘Hachiko 2’ es un remake chino que está inspirado en ‘Hachiko Monogatari’ (1987) y en la adaptación de ‘Hachiko: Siempre a tu lado’ (2009).
Dirigida por Xu Ang y protagonizada por Feng Xiaogang y Joan Chen, esta nueva versión retoma la conmovedora trama inspirada en el "perro más fiel del mundo", contando la historia de un perrito que acompañó a su dueño todos los días a la estación de tren.
La trama se centra en un hombre que rescata a un perro de raza Akita abandonado en una estación, estableciendo un vínculo especial con el animal a lo largo del tiempo, descubriendo los entrañables lazos que pueden unir a una persona y a un animal.
¡Aquí vienen los spoilers! Lee bajo tu propio riesgo
Cuando la relación entre Hachiko y el profesor se ha vuelto tan fuerte, el señor sufre un derrame cerebral que provoca su muerte. Como es la costumbre, el perro sigue acudiendo a la misma estación de tren para esperar a su dueño, teniendo la esperanza que algún día volverá a verlo.
¿Cuándo se estrena ‘Hachiko 2’ en Latinoamérica?
La película ‘Hachiko 2’ tuvo su lanzamiento en China el 31 de marzo de 2023, pero será este año que llegue a América.
La cinta se estrena en Chile, Perú, Bolivia y Argentina a finales de mayo, bajo la distribuidora Bf Distribution, por lo que se espera que llegue a las salas de cine en México en la misma fecha.
La historia de Hachiko: un perro excepcional
De acuerdo con la información de BBC, Hachiko nació en noviembre de 1923 en la ciudad de Odate, Japón, el hogar original de la raza akita.
El año en que nació Hachiko, Hidesaburo Ueno, un reconocido profesor de agricultura y amante de los perros, le pidió a un estudiante que le buscara un cachorro de dicha raza, llegando en un viaje en tren al distrito de Shibuya el 15 de enero de 1924.
Al principio, pensaron que el cachorro estaba muerto, pero lo arroparon hasta que recuperó por completo su salud. Según la biógrafa de Hachiko, la profesora Mayumi Itoh, Ueno y su esposa Yae lo cuidaron hasta que fue recuperando la salud a lo largo de los siguientes seis meses.
Ueno lo llamó Hachi, que significa ‘ocho’ en japonés. El sufijo Ko es un homenaje de los estudiantes del profesor.
Como debía tomar el tren para ir a trabajar varios días a la semana, Ueno iba acompañado de sus tres perros, incluyendo a Hachiko, quien se quedaba ahí hasta que regresaba en la noche.
El 21 de mayo de 1925, el profesor, de 53 años, murió de una hemorragia cerebral, conviviendo con Hachiko únicamente 16 meses, pero ese tiempo bastó para que el perro forjara un fuerte vínculo con él.
Tras estar presente en el funeral, el perro pasó los siguientes meses con diferentes familias fuera de Shibuya, pero en el verano de 1925 terminó con Kobayashi Kikusaburo, quien fuera jardinero de Ueno. Tras regresar a la ciudad donde vivió su anterior dueño, el perro reanudó su viaje a la estación del tren sin importar el clima.
Tras volverse popular en Japón, incluso conseguir su propia estatua, Hachiko falleció el 8 de marzo de 1935, cuya historia sigue trascendiendo a pesar del tiempo.
