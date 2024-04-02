La película ‘Arthur: una amistad sin límites’ está basada en una conmovedora historia real

Video 'Los niños de Winton': la historia real del hombre que salvó a 669 niños de los nazis

Mark Wahlberg protagoniza ‘Arthur the King’, una película en la que le da vida a Michael Light, un atleta que sueña con ganar el Campeonato Mundial de Carreras de Aventura y en su hazaña se encuentra con Arthur, un perro callejero que se convierte en su fiel compañero: esta es la historia real en la que se inspiró y los ajustes que hizo a la misma.

La película ‘Arthur: una amistad sin límites’ está basada en una historia real

Los sucesos verdaderos en la que se inspira la película es la de Mikael Lindnord, un atleta sueco, y Arthur, un perro mestizo ecuatoriano.

En 2014, Lindnord viajó a Ecuador para competir en el Campeonato Mundial de Aventura Huairasinchi. Durante la carrera, el equipo del atleta se encontró con un perro callejero que se encontraba en malas condiciones y al que decidieron ofrecerle un poco de agua y comida. Con ese gesto, se ganaron la fidelidad y compañía del can, que empezó a seguirlos, superando todo tipo de obstáculos y distancias. Eventualmente, los atletas decidieron adoptarlo y nombrarlo Arthur en honor al famoso rey.

La película ‘Arthur: una amistad sin límites’ está basada en la historia real de Mikael Lindnord. Imagen Lionsgate Films/Instagram



Durante la travesía, Mikael tomaba fotos de y con Arthur para compartir con su familia y, de manera inesperada, el par empezó a ganar popularidad en redes sociales. Al término de la competencia, el ‘lomito’ ya era una especie de celebridad en plataformas digitales.

Aunque el equipo de Lindnord no ganó la competencia, al final de la misma, él no pudo dejar a Arthur atrás. Con la ayuda de una campaña en redes sociales, recaudó fondos para llevarlo consigo a Suecia y darle un hogar.

La popularidad de su historia llevó al atleta sueco a publicar el libro ‘Arthur: El perro que cruzó la jungla para encontrar un hogar’ y en 2017, ESPN lanzó el documental corto ‘Arthur’ contando su historia.

Mikael Lindnord y Arthur de la vida real. Imagen Instagram

¿Qué le pasó al perro real de ‘Arthur: una amistad sin límites’?

El can se adaptó fácilmente a la vida familiar de Mikael Lindnord y, según se documentó en redes sociales, lo acompañó en múltiples aventuras más.

Lamentablemente, el verdadero Arthur murió en 2020 a consecuencia de un cáncer, según informó su compañero humano en una publicación de Instagram.

Mikael Lindnord y Arthur de la vida real. Imagen Instagram



Adicionalmente, Mikael Lindnord fundó organizaciones benéficas en nombre de su fiel compañero, apoyando el bienestar animal y la rehabilitación de animales callejeros en todo el mundo.

Cambios que ‘Arthur: una amistad sin límites’ hizo a la historia de Mikael Lindnord

Lo cierto es que la película no retrata la historia real fielmente. Uno de los principales cambios tiene que ver con su protagonista. Como ya se mencionó, Mikael Lindnord es el nombre del atleta que adoptó a Arthur. En la película, el personaje de Mark Wahlberg se llama Michael Light y es estadounidense.

Además, se insinúa que sus motivos para ganar la competencia tenían que ver con la presión social en vez de un deseo genuino por nombrarse campeón.

La cinta también cambió el lugar de los hechos: se desarrolla en República Dominicana en vez e Ecuador, pero, según se ha mencionado en diferentes medios, esto respondió a los protocolos de COVID-19.

Película ‘Arthur: una amistad sin límites’. Imagen Lionsgate Films



Fuera de eso, Mikael Lindnord comentó a ‘MovieWeb’ que estuvo presente durante la mayor parte de las grabaciones de ‘Arthur: una amistad sin límites’ para asegurarse de que los demás detalles de la historia fueran correctos.

Fecha de estreno y dónde ver la película ‘Arthur: una amistad sin límites’

La cinta llega a carteleras de cine en México el próximo 4 de abril. De momento, solo se puede ver en salas, no hay información sobre su distribución en ‘streaming’.