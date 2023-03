¿Recuerdas al niño de ‘Free Willy’? Mira cómo se ve a 30 años del estreno de la película

En ‘Free Willy’ en 1993 la ballena era una orca llamada Keiko y aunque su historia no fue tan feliz como en la película, el animal se volvió una estrella junto a su coprotagonista humano Jesse, interpretado por Jason James Richter.

En el caso del actor de Jesse, desde pequeño se adentró al mundo del espectáculo, pues a los 5 años y cuando vivió en Hawái un agente japonés lo descubrió y le ofreció un par de papeles menores en comerciales nipones.



Sin embargo, como le contó al ‘Orlando Sentinel’ en agosto de 1993, cuando tenía 13 años fue elegido de entre 4 mil niños para interpretar el papel de Jesse en ‘Liberen a Willy’, el cual le cambió la vida y lo lanzó a la fama.

Jason James Richter con el tiempo se convirtió en uno de los niños actores que brillaron en su infancia y después se apagó su fama. Ahora a 30 años del estreno de la película, te mostramos qué ha sido de él y cómo luce.





¿Qué le pasó a Jason James Richter, el niño de ‘Free Willy’?

En la primera película Jesse es un niño problemático que fue abandonado por su madre. En un parque conoce a una orca en cautiverio y se vuelve su amigo. Así, Jesse se propone liberar a Willy de su encierro como sea posible.

Bajo la dirección de Simon Wincer, ‘Free Willy’ fue un éxito de taquilla y se aprobó el hacer una secuela. La segunda entrega se estrenó en 1995 y luego hubo una tercera en 1997, con ambas reuniendo a Jesse y Willy en sus tramas.



Entre las dos secuelas Jason James Richter tuvo otros papeles, como en el protagónico en ‘The NeverEnding Story III’ (1994) y apariciones en ‘Cops and Robbersons’ (1994) y ‘The Client’ (1996).

Pero tras 1997 donde tuvo apariciones en ‘Sabrina the Teenage Witch’, ‘Rugrats’ y ‘Laserhawk’, al cumplir 18 años le dijo a The Daily Beast que decidió alejarse de Hollywood para tomar un respiro y dedicarse tocar con varias bandas de música.

Así luce Jesse, el protagonista de ‘Free Willy’ a 30 años del estreno

Jason James Richter se alejó de las pantallas por cerca de 10 años, hasta que regresó ‘Bones’ en 2009, ‘Tekken’ en 2010 y ‘Criminal Minds: Suspect Behavior’ en 2011. Desde entonces se mantiene activo como actor.

Pero, muchos de los roles del actor (hoy de 43 años) han sido en películas de bajo presupuesto, incluso su nombre apareció más en los medios por un escándalo fuera de la pantalla.



En 2018 Entertainment Tonight informó que el actor fue arrestado por cargos de violencia doméstica y vandalismo, esto luego de una discusión que tuvo con su entonces novia.



El cargo de violencia doméstica fue desestimado, pero no el de vandalismo, por lo que el actor fue sentenciado a 36 meses de libertad condicional, cuatro días en la cárcel y asistir a un programa de 52 semanas sobre manejo de violencia.

A Page Six en diciembre de 2018 le contó que nunca pidió una reducción de su condena o que los cargos fueran considerados menores, pues estaba consciente de las cosas que hizo.

"Accidentalmente rompí la cerradura de una puerta y no me opongo al vandalismo. Me ordenaron pagar por la puerta (24 dólares). Esta situación es profundamente vergonzosa y perturbadora. Mi personaje ha sido difamado... Siempre creí que estos cargos falsos serían descartados, y solo quiero dejar en claro que hubo una investigación y los hallazgos fueron que no había evidencia para respaldar sus afirmaciones (de su novia)".



En 2021 fueron sus últimos créditos al aparecer en las películas ‘The Little Things’ con Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, además de ‘Last Call’ con Jeremy Piven y Taryn Manning.

