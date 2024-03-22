'Jurassic Park' nos engañó: los errores sobre los dinosaurios que la película mostró

Video Los errores de 'Jurassic Park' que pocos notaron: desde CGI hasta incoherencias en la trama

'Jurassic Park', la icónica película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg, cautivó a audiencias de todo el mundo con su emocionante narrativa y efectos visuales innovadores. Sin embargo, a pesar de su éxito, la película también presentó una serie de errores en la representación de los dinosaurios que han sido señalados por expertos en paleontología.

Desde la anatomía inexacta hasta el comportamiento poco realista, "Jurassic Park" ofreció una visión ficticia y, en ocasiones, errónea de estas criaturas prehistóricas y aquí conocerás algunos ejemplos de ello.

PUBLICIDAD

El T-Rex no tenía mala vista

Uno de los momentos más tensos e impactantes de la cinta fue cuando apareció por primera vez el T-Rex bajo la lluvia en busca de alimento. Si bien el doctor Grant apunta que su visión no es del todo buena y que para no ser percibidos lo mejor es permanecer quieto, esto es falso.

De acuerdo al portal 'Economic Times', científicos que han estudiado a este animal extinto aseguran que de hecho tenía una visión excelente, pues podía haber distinguido objetos con hasta cinco veces más precisión que los de un halcón y 13 veces mejor que los de un humano.

El velociraptor eran muy diferente

Los velociraptores son depredadores feroces y extremadamente rápidos lo cual los hacía letales a pocos días de su nacimiento. En 'Jurassic Park' se plasmaron como reptiles enormes, con dientes afilados y con pieles asperas, pero los paleontólogos apuntan que dicha especie apenas media medio metro de altura y contaba con una falda de llamativas plumas.

El Dilophosaurus no aventaba veneno

Dentro de un video creado por la revista 'Vanity Fair' en 2023, invitaron a un paleontólogo llamado Mark Loewen para analizar algunas escenas donde aparecían dinosaurios y explicar si las representaciones eran correctas o no.

Al llegar a 'Jurassic Park', específicamente en la escena donde Dennis es asesinado por un Dilophosaurus, el experto explicó que había dos errores puntuales. El primero es que dicho dinosaurio medía entre 7 y 10 metros según los fósiles, por lo cual nunca hubiera entrado en el jeep como se vio en la trama. El segundo es que tampoco tenía los volantes en el cuello ni escupía veneno. Con ello, Loewen expresó que, en su opinión, era "literalmente la peor" representación de un dinosaurio en toda la franquicia.

El braquiosaurio no era capaz de pararse sobre sus dos patas traseras

Es imposible olvidar el momento de la cinta donde los doctores Grant, Sattler y Malcolm ven por primera vez un dinosaurio al visitar el parque creado por John Hammond. Específicamente se trataba de un brachiosaurio, uno de los animales más grandes de la era Mesozoica y que en la trama se levanta sobre sus patas traseras para alcanzar algunas hojas en la copa de un árbol.

PUBLICIDAD

El portal 'Live Science' aseguró que esto nunca pudo ocurrir en realidad porque si dicha especie decidía hacer ese movimiento, sus patas no hubieran podido sostener su cuerpo por completo y hubiera caído sin remedio, pero aún así no descatramos que la escena nos impactó a todos al verla por primera vez.

El T-Rex no era tan veloz

A todos nos aterró ver al T-Rex correr detrás del jepp y dicha escena dio la impresión de que este depredador era extremadamente veloz; sin embargo, los expertos descubrieron que solo podía correr alrededor de 30 kilómetros por hora, ya que en realidad no necesitaban ir más rápido debido a que sus presas eran bastante lentas y torpes.

Entonces, así es como se descarta que el dinosaurio pudiera igualar la velocidad de un automóvil, el cual puede llegar a más de 120 kilómetros por hora.