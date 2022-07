'Game of Thrones' tendrá un final diferente en los libros: 4 cambios de George R.R. Martin

Tras el final de ‘Game of Thrones’ la historia seguirá con una serie protagonizada por Jon Snow, mientras que en el apartado de los libros George R. R. Martin aún se encuentra escribiendo el final de la saga, aunque advirtió que será diferente a lo visto en la televisión.

Fue en 2019 que la serie terminó con su temporada 8, pero la forma en que la trama tuvo su desenlace dejó a muchos fans insatisfechos y en espera de leer cómo George R. R. Martin cerraría en los libros la historia.

Hasta ahora el autor no ha terminado las novelas ‘Vientos de Invierno’ y ‘Sueño de Primavera’, que son el sexto y el séptimo libro de la saga ‘Canción de hielo y fuego’ de ‘Game of Thrones’. Pero ya adelantó las diferencias que habrá con la serie de HBO.

El final de 'Game of Thrones' será diferente en los libros



En una entrada en su blog personal el 8 de julio, George R. R. Martin escribió que algunas cosas vistas en la serie también estarán en el libro ‘Vientos de invierno’, pero una gran parte de la novela tendrá cosas diferentes.

Y es que la serie empezó en 2011 cuando el último libro hasta ahora, ‘Danza de dragones’, también había salido, por lo que la producción de HBO cubrió toda la historia de las novelas y para las últimas tres temporadas se tomaron más libertades.

Para terminar ‘Game of Thrones’ los showrunners David Benioff y D.B. Weiss utilizaron un resumen que Martin les dio de los eventos que tenía planeados para sus libros aún no publicados.

Ahora que el autor está escribiendo las novelas ha confesado que tiene varias ideas que son diferentes al final visto en HBO y aunque algunas partes de la trama se repetirán, mucho del final no será igual.

Personajes de 'Game of Thrones' que murieron en la serie y podrían sobrevivir



En su post, Martin reveló que el libro ‘Vientos de invierno’ podrá cambiar el destino de algunos personajes, pues no sabe con seguridad quién podrá sobrevivir al final y si todos tendrán el mismo desenlace que en la serie.

El autor hizo hincapié en que al estar en pleno proceso creativo y escribiendo aún los eventos de la historia, es posible que no todos los personajes que murieron en la tengan el mismo final en sus libros, aunque podría cambiar de parecer y escribir lo mismo que se vio en la pantalla.

“Una cosa que puedo decir es que no todos los personajes que sobrevivieron hasta el final de ‘Game of Thrones’ lo harán hasta el final de ‘Canción de hielo y fuego’, y no todos los que murieron en ‘Game of Thrones’ morirán en ‘Canción de hielo y fuego’. (Algunos sí morirán, seguro. Por supuesto. Tal vez la mayoría. Pero definitivamente no todos. Por supuesto que podría cambiar de opinión de nuevo la próxima semana, con el próximo capítulo que escriba)”.

Nuevos personajes en los libros de ‘Game of Thrones’



De acuerdo con el autor, el libro les dará un rol más importante a personajes secundarios que no fueron mencionados en la serie y sus acciones tendrán un impacto mayor para los protagonistas.

Entre los personajes nuevos que George R. R. Martin mencionó que tendrán sus propios capítulos están Victarion Greyjoy, Arianne Martell, Areo Hotah, Jon Connington y Aeron Damphair.

“Tengo legiones de personajes secundarios importantes para la trama. Algunos que vieron en la serie son bastante diferentes a las versiones de las novelas. Yara Greyjoy no es Asha Greyjoy, y el Euron Greyjoy de HBO es muy, muy, muy, muy diferente al mío. Quaithe todavía tiene un papel que desempeñar”.

La historia de Jon Snow no será como en la nueva serie



En otro post en su blog el 23 de junio, Martin escribió sobre la serie secuela de ‘Game of Thrones’ que se enfocará en Jon Snow con Kit Harrington regresando para interpretar el papel.

Acerca de los escritores de la serie, el autor confirmó que es el mismo actor Kit Harrington quien armó un equipo para crear la nueva historia y aunque han tomado consejos y notas de Martin, tomarán su propio camino creativo.

“Fue Kit Harrington quien trajo la idea a nosotros. No puedo decir el nombre de los escritores/ showrunners, porque aún no se ha avalado su lanzamiento… pero Kit los trajo aquí, su propio equipo, y son tremendos”.