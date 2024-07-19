¿A qué dragón pertenece el cráneo que está en Dragonstone? Fue uno de los más feroces

Como su nombre lo indica, en la serie 'House of the Dragon', las criaturas aladas son algunos de los personajes principales, además de la Casa Targaryen, pues la mayoría de sus miembros pueden montar por los cielos a estas criaturas aladas.

Si bien en los capítulos hemos visto a algunos ejemplares como Caraxes, Meleys, Syrax o Vhagar, algo que se debe remarcar es que antes de la historia de Rhaenyra y su lucha por el trono, existieron otros dragones de sus antepasados, de los cuales muchos están muertos.

El cráneo de un dragón feroz en Dragonstone: ¿A quién pertenecía?

En varias escenas se pueden apreciar sus cráneos en King's Landing, pero en el más reciente episodio titulado 'El Regente', los fans notaron que también había uno de ellos en Dragonstone, fortaleza que ocupa Rhaenyra en la actualidad.

Las dudas sobre a cuál dragón pertenecía llegaron a las redes, ya que la serie no lo explicó, y en las teorías un nombre se repitió de manera constante. De acuerdo a muchos fans, se trata del cráneo de Meraxes, un dragón hembra que perteneció a la reina Rhaenys, hija de Aerion Targaryen, Señor de Rocadragón.

¿Cuáles fueron los logros de Meraxes y cómo murió?

Ella fue quien, junto a su hermano y esposo Aegon el Conquistador, logró conquistar los Siete Reinos después de reclamar a Meraxes, el segundo dragón más grande de ese momento. Meraxes fue descrito como un dragón con escamas plateadas y ojos dorados que era capaz de comerse un caballo entero de una mordida.

En el intento de tomar el control de Dorne, Aegon voló junto a sus dos hermanas al lugar para lograrlo, pero lamentablemente el dragón Meraxes falleció cuando una enorme ballesta le disparó en el ojo, haciendo que cayera al suelo junto a su jinete.

Otros internautas apuntaron que el cráneo era de Balerion, el Terror Negro, y no de Meraxes, pero esto es imposible, ya que en la primera temporada de la serie se explica que los restos de dicho dragón yacen en King's Landing y pueden verse cuando Viserys le explica a Rhaenyra el sueño de 'La canción de hielo y fuego'.

