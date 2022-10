Maisie Williams criticó el final de ‘Game of Thrones’: esto piensa de Arya Stark

En 2011 llegó a la pantalla ‘Juego de tronos’ (por su título en español), una producción de HBO que poco a poco se ganó el cariño de los espectadores gracias a sus personajes y trama de acción y ficción.

Si bien, las primeras siete temporadas recibieron comentarios positivos por parte de la crítica y los espectadores, la temporada número ocho de 'Game of Thrones' obtuvo una calificación negativa, ya que de acuerdo con el sitio especializado Rotten Tomatoes tuvo un total del 55 por ciento de aceptación.

El último capítulo de la serie, que se emitió en mayo de 2019 y contó con emotivos momentos como el asesinato de Daenerys Targaryen a manos de Jon Snow, dividió las opiniones entre los que les gustó y los que no quedaron convencidos, tal es el caso de una de las actrices.

Maisie Williams criticó el final de la serie ‘Game of Thrones’

El drama ‘Juego de tronos’ tuvo en su elenco a diversas celebridades como Emilia Clarke, Kit Harrington, Jason Momoa, Sophie Turner y Maisie Williams, quien se metió en el papel de Arya Stark.





Durante una charla con su hermano realizada en Twitch y retomada por ‘Variety’ el 24 de octubre de 2022, la artista de 25 años reveló que volvió a ver la serie y contó qué le pareció el deselance.



“Definitivamente se cayó al final”, mencionó la joven entre risas. “Pero empezó realmente fuerte. Por mucho tiempo lo tuve que evitar porque era muy detonante… pero ahora siento que estoy en paz”, dijo durante la transmisión.



Asimismo, Williams aclaró cuál fue su experiencia en ‘Game of Thrones’ como Arya, ya que apareció en las ocho temporadas que vieron la luz en HBO.

“Durante mucho tiempo… nunca pude verlo desde fuera. Así que nunca podría decir eso y realmente entenderlo. Por primera vez se siente bien estar orgulloso de ello. Fueron 10 años de mi vida”, detalló.



Cabe recordar que cuando Maisie tenía 12 años obtuvo el papel que la llevó a la fama; no obstante, en una entrevista para la revista ‘GQ’ comentó que, mientras interpretaba a Arya Stark, experimentó algunos problemas con su apariencia.

“Creo que cuando comencé a convertirme en mujer, estaba resentida con Arya porque no podía expresar en quién me estaba convirtiendo. Y luego también me molestó mi cuerpo, porque no estaba alineado con la parte de mí que el mundo celebraba”, destacó.

¿Maisie Williams protagonizaría un ‘spin-off’ de ‘Game of Thrones’ sobre Arya Stark?

Han pasado poco más de tres años desde que la historia estrenó su capítulo final. No obstante, el 16 de junio de 2022 ‘The Hollywood Reporter’ anunció que se está trabajando una secuela (además de House of the Dragon’) que estará centrada en Jon Snow.

Por lo anterior, en una plática con ‘People’, publicada el 24 junio de 2022, la celebridad comentó si protagonizaría una entrega enfocada en su personaje.

“Obviamente es una perspectiva muy emocionante”. (...) Así que nunca digas nunca”. (...) Todavía estoy aprendiendo mucho de los fans que conozco… y siempre cuentan las partes del programa que aman, las partes del programa que fueron significativas para ellos y las partes del viaje de Arya que fueron significativas”, aseveró.

Cuéntanos, ¿te gustaría una producción del mundo de ‘Game of Thrones’ enfocada en el papel de Maisie Williams? ¿A ti qué te pareció el final de la serie?