Gael García y otros famosos que no querían ser actores: a algunos los obligaron

Gael García Bernal



Además de participar en el extraño canon de ‘Werwolf by Night’, Gael García ha sabido consolidar una fuerte trayectoria en el mundo del cine.

Pero el mexicano reveló que cuando empezó su carrera no quería ser actor en una entrevista en el podcast ‘Creativo’ el pasado 27 de octubre de 2022:

“Cuando estábamos haciendo 'Y tu mamá también', yo todavía no sabía si quería ser actor en ese entonces y de pronto en el proceso de la filmación nos empezó a gustar mucho, nos empezó a gustar muchísimo hacer cine y por suerte estaba con Diego ahí entonces tenía una contraparte, como que rebotábamos muchas de las cosas, si decíamos : ‘oye esto está lindo, está bueno hacer esto’”.

Puedes ver a Gael García en ‘Un pedacito de cielo’ gratis y en español en ViX

Bella Thorne



Aunque Bella Thorne (a quien puedes ver en ‘De mala fama’ gratis en ViX) se convirtió en toda una estrella de Disney cuando tenía solo 13 años, lo cierto es que ella no quería ser actriz.

Thorne ni siquiera quería audicionar para ‘Shake It Up!’. Fue la necesidad de apoyar económicamente a su madre y a sus tres hermanos, lo que la impulsó a buscar el papel de CeCe Jones.

En entrevista con Josh Horowitz, la actriz declaró que ella y su familia estaban a punto de vivir en la calle si no conseguía el papel, por lo que, a pesar de que no quería dedicarse a ello, tuvo que hacerlo.

Jennette McCurdy



Uno de los casos más sonados de famosos que no querían dedicarse a la actuación ha sido el de Jennette McCurdy.

Y es que a través del lanzamiento de su libro ‘I’m Glad My Mon Died’, la estrella de ‘iCarly’ hizo fuertes confesiones, entre las que destaca el hecho de que fue su madre quien la obligó a convertirse en actriz.

Por si fuera poco, también reveló en entrevista en el podcast ‘Empty Inside’, que se siente muy avergonzada de los personajes que ha tenido que interpretar:

“Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Estoy tan avergonzada de los papeles que he hecho en el pasado. … Me molesta mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los personajes que interpreté”.

Chris Pine



A pesar de que Chris Pine ha protagonizado múltiples películas famosas de Hollywood (como ‘ Jack Ryan operación sombra’ que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX), en realidad no quería ser actor.

Así lo dijo en entrevista con IndieWire, donde reveló que en un inicio no quería dedicarse a esta profesión, pero que se vio orillado a hacerlo por su familia, pues es hijo y nieto de actores:

“Nunca tuve pasión por la actuación. La actuación fue algo que pareció surgir de la nada y luego se apoderó de mi vida. Parecía estar predestinado y tenía mucho sentido”

Johnny Depp



Aunque no lo creas, entre los planes de Johnny Depp no estaba el convertirse en actor, lo que en realidad quería era dedicarse a la música.

Fue su primera esposa, Lori Anne Allison, quien lo orilló a dedicarse a esta profesión. Al poco tiempo el protagonista de ‘Diario de un seductor’ (que puedes ver gratis en ViX) audicionó para ‘A Nightmare on Elm Street, se quedó con el papel, y el resto es historia.

Evangeline Lilly



Entre los planes de la estrella de ‘Ant-Man and the Wasp’ no estaba el dedicarse a la actuación. Sin embargo, comenzó como modelo y después como actriz para poder pagar su matrícula universitaria, pues quería obtener su título en Relaciones Internacionales.