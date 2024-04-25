Películas basadas en los libros de Stephen King y en qué plataformas puedes verlas

Video La misteriosa “maldición” que rodea la película de ‘El exorcista’

Stephen King, el maestro del terror y la narrativa, ha inspirado numerosas películas de terror y suspenso a lo largo de los años.

A continuación te presentamos una lista de 8 cintas que quizás no sabías que están basadas en alguna de sus novelas y en dónde puedes verlas si eres de México.

'Carrie' y 'Cementerio Maldito' están basadas en dos novelas de Stephen King Imagen United Artists/Paramount Pictures

Películas basadas en novelas de Stephen King

‘Carrie’ (1976)

La adaptación de la primera novela publicada de King sigue a una adolescente con poderes telequinéticos que decide vengarse de sus compañeros en pleno baile de graduación. La película dirigida por Brian De Palma es un clásico del cine de terror.

Sissy Spacek es la protagonista de 'Carrie' Imagen United Artists



Esta historia tuvo una nueva versión en 2013 protagonizada por Chloë Grace Moretz, Ansel Elgort y Julianne Moore que fue bien recibida por los fanáticos de Stephen King por apegarse más a la novela que la versión de los años setenta.

Ambas versiones las puedes ver con tu suscripción de Prime Video o rentarla en otras plataformas.

‘El Resplandor’ (1980)

Stanley Kubrick dirigió esta icónica película basada en la novela homónima. Jack Nicholson como Jack Torrance y el hotel Overlook se han convertido en símbolos del horror, teniendo una secuela protagonizada por Ewan McGregor llamada ‘Doctor sueño' en 2019.

Jack Nicholson protagoniza 'El resplandor' Imagen Warner Bros.



Aunque la puedes rentar en otras plataformas digitales, ‘El resplandor’ es parte del catálogo de Max, así como ‘Doctor sueño’.

‘Misery’ (1990)

Protagonizada por James Caan y Kathy Bates, esta adaptación del libro homónimo de King es un thriller psicológico aclamado por la crítica.

Kathy Bates y James Caan protagonizan 'Misery' Imagen Columbia Pictures



La trama sigue a Paul Sheldon, un escritor que ha alcanzado el éxito gracias a su serie de novelas románticas protagonizadas por el personaje de Misery Chastain. Después de un accidente de coche, Sheldon es rescatado por Annie Wilkes, una enfermera obsesionada con los libros de Misery que lo mantiene secuestrado.

Prime Video es la plataforma digital donde está disponible esta película, tanto si tienes suscripción o simplemente quieres rentarla.

‘Eso, el payaso’ (1990)

En 1990, la historia de Pennywise, un payaso que aterra a un grupo de niños en diferentes etapas de su vida se realizó en una miniserie llamada ‘Eso, el payaso’, protagonizada por Tim Curry.

Tim Curry interpretó a Pennywise en la miniserie de 1990 Imagen ABC



La historia tuvo una nueva versión en 2017 y 2019, teniendo a Bill Skarsgård como el malvado Pennywise en ambas cintas.

Bill Skarsgård interpretó al temido payaso en las películas dirigidas por el argentino Andy Muschietti Imagen Warner Bros.



La miniserie de los años noventa está disponible para renta o compra en varias plataformas digitales, mientras que las dos películas de ‘IT’ forman parte del catálogo de Max.

‘Cementerio maldito’ ('Cementerio de mascotas') (1989)

Otro clásico del cine de suspenso. En esta historia, un médico se muda con su familia a un pueblo de Maine, cerca de un cementerio de mascotas.

'Cementerio de mascotas' es una de las películas más populares de los años ochenta. Imagen Paramount Pictures



Tras un trágico accidente en el que su gato es atropellado, el vecino y amigo de más de 80 años del médico, Jud, le ofrece una opción para evitar que su hija Ellie sufra. Sin embargo, lo que comienza como un acto de buena voluntad desencadena una serie de eventos aterradores y sobrenaturales.

Esta historia tuvo otra versión en 2019, aunque no tuvo el mismo impacto que su versión anterior.

La película de los años ochenta la puedes alquilar o comprar en algunas plataformas digitales, como Apple TV, mientras que cinta de 2019 está disponible en Paramount +.

‘Stand by Me’ (‘Cuenta conmigo’) (1986)

En esta cinta, cuatro amigos se embarcan en un viaje para encontrar un cadáver, una travesía que los marcará para siempre.

Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman y Jerry O'Connell protagonizaron ‘Stand by Me’ Imagen Columbia Pictures



Si tienes Netflix, esta película forma parte de su catálogo, además de estar disponible para alquilar en otras plataformas.

‘Sueño de fuga’ (1994)

La historia gira en torno de Andrew Dufresne, un vicepresidente de un importante banco hasta que es acusado del asesinato de su esposa y el amante de ella.

Tim Robbins y Morgan Freeman protagonizan 'The Shawshank Redemption' Imagen Columbia Pictures <br>



Al llegar a la prisión, Andy descubre la brutalidad del ambiente, donde los grupos de reclusos dominantes son peligrosos, pero nada se compara con la crueldad de los despiadados guardias, especialmente el sádico jefe de guardias, Byron Hadley, y el alcaide Samuel Norton.

La cinta protagonizada por Morgan Freeman está disponible en Max.

‘1408’ (2007)

Basada en un cuento que formó parte del audiolibro ‘Blood and Smoke’, narrando la historia de un escritor de novelas de terror escéptico interpretado por John Cusack.



Este escritor, dedicado a desacreditar fenómenos paranormales en casas encantadas, cambia radicalmente su perspectiva cuando decide hospedarse en la habitación 1408 del Hotel Dolphin.

Este filme está disponible en los catálogos de Netflix y Prime Video.

¿Cuál es tu película favorita basada en una novela de Stephen King?