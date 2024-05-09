'Betty, la fea: la historia continúa': Los actores que ya no regresan, los que sí vuelven y los nuevos

Video ¿Por qué fracasó ‘Ecomoda’, la segunda parte de ‘Betty, la fea’?

El éxito de ‘Yo soy Betty, la fea’ ha sido tal que, a más 20 años de su estreno, tendrá una segunda parte.

‘Betty la fea: la historia continúa’ seguirá a la protagonista de la historia varios años después del final de la telenovela colombiana, ya convertida en madre de una hija adolescente y que forma parte de la empresa familiar.

Si bien, de momento no se tienen muchos detalles de la serie, que se estrenará por Prime Video el próximo 19 de julio, ya se sabe quiénes formarán parte del reparto, ¿cuántas caras conocidas y cuántas nuevas podrán ver los fans?

'Yo soy Betty, la fea' Imagen Mezcalent

‘Yo soy Betty, la fea’: ¿qué actores de la novela original regresan a la de 2024?

El reparto de la segunda parte de de ‘Betty, la fea’ traerá de vuelta a muchos de los actores que vimos en pantalla en 1999.

Por supuesto, la historia estará liderada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en los papeles principales, como Beatriz Pinzón y Armando Mendoza.

Póster oficial de 'Betty la fea, la historia continúa' Imagen Prime Video



Otros de los actores que regresan a la versión del 2024 de la novela son: Natalia Ramírez como Marcela Valencia, Lorna Cepeda como Patricia Fernández, Julián Arango como Hugo Lombardi, Ricardo Vélez como Mario Calderón o Mario Duarte como Nicolás Mora.

'Betty, la fea: la historia continúa' traerá de vuelta a muchos de los actores del elenco original. Imagen Prime Video Latinoamérica



De parte de Ecomoda también veremos el regreso de Luces Velásquez como Bertha, Marcela Posada como Sandra ‘La Jirafona’, Estefanía Gómez como Aura María, Julio César Herrera como Freddy y Alberto León Jaramillo como Saúl.

'Betty, la fea: la historia continúa' traerá de vuelta a muchos de los actores del elenco original. Imagen Prime Video Latinoamérica



Sin embargo, no todos los intérpretes de la historia original regresarán a ‘Betty la fea: la historia continúa’. Tal es el caso de Luis Mesa, quien le dio vida a Daniel Valencia, María Eugenia Arboleda, quien interpretó a Mariana, Patrick Delmas, quien interpretó al francés Michel y Martha Isabel Bolaños, quien se puso en la piel de Jenny ‘La Pupurucha’. De momento, se desconoce a qué se deben sus ausencias y cómo se justificarán en la historia.

Evidentemente, los actores de ‘Betty, la fea’ que fallecieron antes de que iniciara la nueva producción tampoco regresarán, como Dora Caravid, Celmira Luzardo y Raúl Santana.

‘Yo soy Betty, la fea’: el reparto de la versión de 2024 incluye nuevos actores

La producción de Prime Video no solo promete traer de vuelta a los talentos ya conocidos, sino incorporar nuevos.

Juanita Molina será, sin duda, una de las que se robe la atención del público, pues será la encargada de darle vida a la hija de Betty y Armando.

Ella es Juanita Molina, la actriz que será la hija de Betty en secuela de 'Yo soy Betty, la fea' Imagen @juanismolina / Instagram y RCN Televisión



Rodrigo Candamil, Zharick León y Sebastián Osorio también formarán parte del reparto de ‘Betty, la fea: la historia continúa’, aunque sus papeles aún no son del todo revelados.

'Betty, la fea: la historia continúa' contará con nuevos actores dentro de su reparto. Imagen Prime Video Latinoamérica



¿Verás ‘Betty, la fea: la historia continúa’ cuando se estrene el 19 de julio en Prime Video? Cuéntanos en los comentarios de qué crees que tratará la serie.