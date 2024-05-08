‘Betty la fea’ regresa con nuevos episodios: Revelan tráiler y fecha de estreno

La telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’ fue todo un éxito desde que se estrenó en 1999 hasta su final en 2001, e incluso actualmente es un referente en la cultura pop.

Además de las repeticiones constantes en televisión abierta y en streaming, la historia de Betty fue traducida a más de 15 idiomas, se transmitió en más de 100 países y tuvo 2 adaptaciones exitosas: en Estados Unidos bajo el nombre de ‘Ugly Betty’, mientras que en México fue ‘La fea más bella’, protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil.

‘Betty la fea’ regresa con una nueva serie: Primer tráiler oficial y fecha de estreno

Desde que se anunció que Prime Video traería de regreso a Betty, Don Armando, Marcela, Patricia Fernández y Hugo Lombardi, entre otros personajes, los fanáticos esperaban ansiosos la fecha de lanzamiento de la continuación de ‘Yo soy Betty, la fea’.

La espera ha terminado, y gracias a una dinámica en la cuenta de Instagram de Prime Video, los protagonistas pidieron un millón de ‘me gusta’ para revelar la fecha de estreno. Los fanáticos respondieron al desafío y lo completaron en pocas horas, revelando el primer vistazo de todos los personajes que están de regreso, incluyendo a Betty con un nuevo look.

Betty aparece con nuevo look en el primer tráiler de 'Betty la fea, la historia continúa' Imagen Prime Video



‘Yo soy Betty, la fea. La historia continúa’ estará disponible a partir del próximo 19 de julio en Prime Video.

¿Qué actores están de regreso en la continuación de ‘Betty la fea’?

Además de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, la serie tendrá de vuelta a los icónicos personajes que han encantado a la audiencia por varias generaciones.

El elenco de esta ficción incluye a Natalia Ramírez (Marcela Valencia), Lorna Cepeda (Patricia Fernández), Mario Duarte (Nicolás Mora), Julio César Herrera (Freddy Stewart Contreras), Luces Velásquez (Bertha Muñoz de González), Marcela Posada (Sandra Patiño), Ricardo Vélez (Mario Calderón), Julián Arango (Hugo Lombardi) y Estefanía Gómez (Aura María).

Póster oficial de 'Betty la fea, la historia continúa' Imagen Prime Video

Conoce a Mila, la hija de Betty y Armando

Aquí van algunos spoilers sobre un personaje nuevo, así que sigue leyendo bajo tu propio riesgo.

Alerta de spoilers Imagen Vix



Pero eso no es todo, también tendremos una nueva cara: Juanita Molina, quien encarnará Mila, la hija de Betty y Armando, ¡y también aparece en el tráiler!

"Desde el principio fue muchos nervios, mucha presión de sentir que estaba entrando a pararme en los zapatos de nada más y nada menos que la hija de los dos personajes más emblemáticos de la historia de la televisión colombiana", reconoce Molina a People en español.



Mila es diseñadora de moda, quien creció con muchas oportunidades para poder estudiar, eligiendo ir a la escuela en Nueva York. En comparación con Betty, su hija nació en un hogar lleno de privilegios, por lo que es una chica consentida y algo rebelde.