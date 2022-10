Dwayne Johnson confirma película de Black Adam vs. Superman: 4 formas en que podrían pelear

Dwayne ‘The Rock’ Johnson ha preparado por años su proyecto de pasión ‘Black Adam’, el antihéroe de los cómics de DC, incluso rechazó salir en ‘Shazam’ por no cumplir sus expectativas, las cuales sabemos incluyen a Superman.

Y es que Dwayne Johnson habló con CinemaBlend el 10 de octubre de 2022 y dijo que todo el punto de hacer una película de Black Adam es para que su personaje se pueda enfrentar a Superman en la pantalla grande.

“Ese es el punto de todo esto (hacer una película donde Black Adam pelee contra Superman). He dicho desde hace tiempo, hay una nueva era en el Universo de DC que esta apunto de empezar. Y lo que quiero decir con eso es introducir a un nuevo personaje. No es una secuela, no es una franquicia existente. Es Black Adam. Esta nueva era de DC es escuchar a los fans. Y hacer lo posible por darles a los fans lo que quieren”.



La idea de The Rock es lo que los fans han pedido desde hace tiempo que el actor aceptó dar vida a Black Adam y si con esto se da el regreso de Henry Cavill como Superman, la gente estaría aún más contenta.

Con esta confirmación, aquí vemos las formas en que ambos personajes podrían enfrentarse y cómo The Rock podría traer a Henry Cavill de regreso como Superman.





Superman y Shazam contra Black Adam



Como Black Adam es principalmente un villano de Shazam en los cómics, al compartir el mismo origen de sus poderes mágicos, la secuela de ‘Black Adam’ podría poner a los dos personajes uno contra el otro.

Como Superman aparece en la escena postcréditos de ‘Shazam!’ se sabe que Billy Batson conoce a su compañero superhéroe. Por lo que al ver que Black Adam es demasiado para él, podría solicitar la ayuda del Hombre de Acero.

Superman como un villano y Black Adam obligado a detenerlo



Como continuación de la historia del Kal-El, interpretado por Henry Cavill desde ‘Man of Steel’ (2013) hasta ‘Zack Snyder's Justice League’ (2021), se podrían ver los efectos en Superman de haber sido revivido.

Aunque en ‘Justice League’ Superman recobra su humanidad y vuelve a ser el de siempre, una nueva película podría mostrar que aún tiene secuelas tras ser regresado a la vida y pierde el control de sus poderes.

Como el único ser capaz de enfrentar a Superman en combate es Black Adam, Amanda Waller podría reclutar u obligar de alguna forma al antihéroe para que detenga a Kal-El.





Un malentendido y posible colaboración entre Superman y Black Adam



Algunos rumores surgidos en Reddit en 2017, y que fueron retomados por CinemaBlend, hablaban de que para ‘Man of Steel 2’ Warner Bros. había decidido incorporar al Black Adam de Dwayne Johnson con un rol prominente.

Black Adam podría comenzar como un enemigo de Superman, con el Hombre de Acero queriendo asegurarse que alguien con tanto poder y una cuestionable moral no haga mal uso de sus poderes.

Incluso la confrontación de ambos podría estar orquestada por algún villano como Brainiac esperando que el antihéroe dejara incapacitado al último hijo de Krypton y dejar a la Tierra sin su mayor protector.

Al darse cuenta de que todo fue un malentendido y fue manipulado para pelear, Black Adam podría unirse a Superman para detener a Brainiac, no por ser un héroe, sino para vengarse del villano.

Batalla contra un Superman de otro universo



Aunque Marvel se está enfocado en su Saga del Multiverso, dentro de los cómics y hasta en sus series DC ha explorado también esta idea y creado incontables versiones diferentes de sus clásicos personajes.

Con la película de ‘The Flash’ llegando en 2023 y con Barry Allen posiblemente cambiando la conformación del Universo Cinematográfico de DC, podría ser que Black Adam en su secuela se encuentre en un universo diferente.

Ahí se encontraría contra alguna de las versiones de Superman malvadas, como el de ‘Red Son’ que fue criado en la Unión Soviética, el de ‘Injustice’ que se volvió un dictador tras la muerte de Lois Lane, o Ultraman de la Tierra-3.