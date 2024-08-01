'Deadpool 3': Así luce Cassandra Nova sin su caracterízación (no la reconocerás)

Video ‘Deadpool 3’: ¿Cassandra Nova existe en los cómics o inventaron el personaje para la película?

La nueva cinta de Marvel, 'Deadpool & Wolverine', tiene diversos villanos que habíamos visto antes en pantalla, pero sin duda, la líder de los mismos y, por ende, la más fuerte es Cassandra Nova, quien es la hermana gemela del Profesor X y tiene poderes muy similares a los de él, como controlar las mentes humanas y otros únicos como cambiar de fase e imitar el ADN de otras personas.

Cassandra Nova es un personaje que ha sido parte de las historias de los X-Men, y su inclusión en 'Deadpool 3' explora temas más oscuros y complejos. Incluso, la dinámica entre Nova y Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds, es única, dado el humor irreverente que caracteriza a la franquicia.

La actriz que la interpretó fue Emma Corrin, quien de hecho luce como otra persona sin el vestuario, peinado y maquillaje de su rol. Aquí te mostramos.

Así se ve la actriz

Emma Corrin

de 'Deadpool 3' sin su caracterización como

Casandra Nova

La británica de 28 años está ganando fama entre los fans del MCU, debido a su gran papel antagonista y posee una apariencia alienígena que se aleja significativamente de su imagen real. La caracterización de Nova implica un meticuloso proceso de maquillaje y efectos especiales, que transforman a Corrin en esta aterradora figura con un aspecto distintivo.

Emma ha participado en la rueda de prensa de la cinta y allí se puede apreciar la asombrosa transformación que la actriz experimenta para dar vida a su personaje. Sin el maquillaje pesado y los efectos visuales, Corrin luce muy diferente, evidenciando la magia del cine y el talento de los equipos de maquillaje y efectos especiales.

En las recientes fotos y videos publicados en Internet, Corrin aparece con su apariencia natural: un rostro juvenil y fresco, alejado de las facciones severas y los ojos penetrantes de Nova. Su cabello, que en la película está oculto bajo una calva prostética, se muestra en su color y estilo habitual, resaltando aún más el contraste entre la actriz y su personaje.

Es importante resaltar que Corrin tiene una extensa carrera, pues desde 2017 comenzó a actuar en televisión. Su talento hizo que pronto saltara a proyectos importantes y quizá uno de los más destacados fue darle vida a la princesa Diana en la serie de Netflix, 'The Crown', por el cual fue nominada a un premio Emmy.

¿Cómo fue el primer día de Emma Corrin en el set de 'Deadpool 3'?

En una entrevista para el portal 'Collider', la actriz reveló cómo fue su primer día en el set de grabación.

"Mi primer día, para ser honesta, no tenía idea de qué esperar. Esperaba una pequeña pantalla verde. Mi primer día fue con Hugh Jackman, Ryan Reynolds y Matthew. No sabía qué esperar. En realidad, no debería haber estado tan nerviosa ni sentirme abrumada por nada, porque fue realmente encantador. Nos lo pasamos muy bien".



Por ahora, se desconoce si en el futuro del MCU veremos alguna variante de Cassandra Nova, ya que es importante recordar que ella solo aparece en "El Vacío", lugar donde mandan a los personajes considerados como "inservibles".

