'Deadpool 3' está dedicada al pequeño Henry y cuando sepas quién era no dejarás de llorar

Video Dogpool se 'robó' la película de 'Deadpool 3' y cuando conozcas su pasado la amarás aún más

‘Deadpool & Wolverine’, que finalmente llegó a los cines de todo el mundo este 25 de julio, además de ser una película repleta de escenas de acción y llena de diálogos y humor irreverente, también tiene un lado muy emotivo que pocos notaron.

La cinta, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, tiene una estremecedora dedicatoria que conmovió a los fans de la saga. Al final de los créditos, aparece una breve pero muy tierna dedicatoria para Henry, hijo de Rob Delaney, quien interpreta a Peter Wisdom en el largometraje. En el mensaje se puede leer "Para Henry Delaney", quien murió en 2018 a los dos años a causa de un tumor cerebral.

¿Quién es Henry Delaney, el niño al que le rinden tributo en ‘Deadpool & Wolverine’?

Henry fue hijo del actor y comediante Rob Delaney, quien forma parte del elenco de ‘Deadpool & Wolverine’. En la cinta, su padre da vida a Peter, el único miembro del equipo de X-Force que no tiene poderes mutantes.

Esta fue la última foto que Rob le tomó a su hijo ants de que le detectaran el tumor. Imagen Instagram @robdelaney



La trágica pérdida de Henry inspiró al actor a escribir un libro titulado 'A Heart That Works' (‘Un corazón que funciona’), en el cual comparte el doloroso proceso de duelo que atravesó su familia. Ahí, Rob describe este periodo como una "pesadilla" y resalta que, aunque su familia encontró una forma de seguir adelante, no todo está bien, pues Henry seguirá en su memoria y corazón.

A pesar del dolor, Rob Delaney encontró consuelo en hablar de Henry en diferentes medios de comunicación. En una entrevista para Today.com, el también comediante dijo:

"Me encanta hablar de él. Es mi hijo, soy su padre. Sus hermanos lo extrañan, su madre lo extraña, y es parte de nuestra familia, así que no sé cómo no hablar de él".



Mientras que en 'Today with Hoda & Jenna', Rob lo describió como "el chico más dulce y maravilloso".

Rob escribió el libro 'A Heart That Works' tras la muerte de Henry. Imagen Instagram @robdelaney



En febrero de 2018, Delaney reveló que su pequeño había fallecido en enero de ese mismo año después de luchar duramente contra el cáncer cerebral que se le diagnosticó en 2016. El actor compartió la triste noticia en una publicación de Facebook:

“Henry fue diagnosticado con un tumor cerebral poco después de su primer cumpleaños, lo que resultó en cirugía y un fuerte tratamiento médico. A pesar de las dificultades físicas causadas por su padecimiento y la operación, él aprendió lenguaje de señas y desarrolló su propio método para moverse”.



La decisión de Ryan Reynolds y el equipo de producción de dedicar la nueva entrega de Deadpool a Henry, sin duda, fue un gesto de solidaridad y cariño hacia Rob.

'Deadpool & Wolverine' le rinde tributo al pequeño hijo de Rob Delaney al final delos créditos. Imagen Instagram @robdelaney

Este homenaje no solo honró la memoria de Henry, también mostró la camaradería y el apoyo que hay entre los miembros del elenco. Aunque Henry no era parte del elenco, su memoria quedó profundamente ligada a la película a través de su padre.