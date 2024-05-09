'Deadpool 3': ¿Josh Brolin regresará con su papel de Cable? El actor responde

Video ¿Quiénes serán los villanos a los que se enfrentarán Wolverine y Deadpool en nueva película?

Este verano, Deadpool hará su debut en el MCU junto a Wolverine, personaje que está de regreso en la gran pantalla tras ausentarse por 7 años porque Hugh Jackman se había despedido del mutante en ‘Logan’.

Para ‘Deadpool & Wolverine’ veremos nuevamente a Morena Baccarin (Vanessa), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Rob Delaney (Peter), Leslie Uggams (Al) y Karan Soni (Dopinder), aunque un conocido personaje de la franquicia quedó fuera.

Josh Brolin se sincera sobre los rumores de su regreso a Marvel como Cable en ‘Deadpool & Wolverine’

Aunque inicialmente apareció en la lista de IMDb para la película, Josh Brolin, quien interpretó a Cable en ‘Deadpool 2’, reveló que todo fue un error. En una reciente entrevista con 'The Playlist', el actor comparó el Universo Marvel con un laberinto más complejo que la serie en la que también participa, ‘Outer Range’.

Brolin expresó su decepción de manera jovial, subrayando cuánto disfrutó interpretar a Cable y lo divertido que fue trabajar en ese universo.

“Y nunca sabré adónde fue o qué es o en qué estoy involucrado o en qué no estoy involucrado: el MCU está dentro ahora. Cable fue muy divertido, realmente me gustó hacer ese papel, eso fue muy divertido”, expresó.

A pesar de su ausencia en la película, no escatimó en elogios para sus colegas, especialmente para Hugh Jackman, quien interpreta a Wolverine. Brolin destacó la unión de estos personajes como “simplemente fantástica”.

“Estoy absolutamente enamorado de Hugh (Jackman)”, exclamó. “Ahora conozco a Ryan (Reynolds) y he visto a Hugh un par de veces, y creo que cuando hizo 'Logan', ¡olvídalo! Quiero decir, Scott Frank , quien lo escribió, es un buen amigo mío y creo que la unión de estos personajes es simplemente fantástica. Y no sé cuántos años tiene Hugh. ¿Tiene 56, 57? Quiero decir, en serio, el tipo no envejece. Así que sí. Soy un gran admirador suyo”, añadió.

¿Quién es Cable, el personaje que interpretó Josh Brolin en ‘Deadpool 2’?

Cuando 20th Century Fox aún no formaba parte de Disney, se estrenó ‘Deadpool 2’, una película con clasificación para adultos en la que los mutantes debían enfrentarse a un nuevo y poderoso villano: Cable.

Cable es un soldado que viaja en el tiempo procedente de un futuro devastado, cuya misión es asesinar al joven mutante Russell Collins, para salvar a su esposa e hija, quienes mueren en manos de dicho personaje.

Este personaje se caracteriza por tener un brazo cibernético de metal y un ojo rojo brillante, resultado de haber sido infectado por un virus tecnoorgánico. Inicialmente choca con Deadpool y el equipo X-Force, pero finalmente une fuerzas con ellos para intentar detener a Russell.



La película ‘Deadpool & Wolverine’ se estrena en México el 25 de julio, mientras que en Estados Unidos hará su debut el 26 de julio.