Dafne Keen asegura que Channing Tatum no la dejaba trabajar en 'Deadpool 3', ¿se pelearon?

En la cinta 'Deadpool 3' protagonizada por Ryan Reynolds, varios personajes del universo Marvel regresaron a la pantalla grande. Entre ellos, Laura, también conocida como X-23, interpretada por Dafne Keen, quien ganó reconocimiento por su papel en 'Logan', como una mutante más, específicamente como la hija de Wolverine.

Desde hace algunas semanas atrás, la actriz ha platicado lo grato que fue volver a su antiguo papel de superheroína, cúal fue la reacción de Hugh Jackman al verla de nuevo ahora que ya es una mujer adulta y cómo tuvo que guardar por bastante tiempo el secreto de su participación en la película; sin embargo Sin embargo, durante las grabaciones Keen enfrentó un reto inesperado que no tuvo que ver con las escenas de acción o el guión, sino con su compañero de elenco, Channing Tatum.

Dafne Keen revela que el acento de Tatum complicó sus escenas en 'Deadpool 3'

El actor de 44 años le dio vida a Gambito a uno de los personajes más queridos de los 'X-Men' y también fue el compañero de Laura en la trama, junto con Elektra y Blade, quienes trataban de sobrevivir en el Vació.

En una reciente entrevista para el portal 'Comicbook.com', Dafne reveló que tuvo dificultades para mantener la compostura en el set cuando trabajaba con Tatum, quien interpreta a Gambito en la película. De acuerdo con sus palabras ella tenía una buena relación de compañera con él y jamás discutieron, pero el problema radicaba en el acento característico de Gambito, un acento francés que Tatum adoptó para el personaje.

La joven de 19 años confesó que cada vez que Tatum hablaba en ese acento, le resultaba casi imposible no reírse, lo que complicó algunas de las escenas que compartían.

"Tuve que decirle que, en mi toma, no podía decir sus líneas ".



Es decir que cuando Tatum hablaba en las grabaciones hacía que Dafne Keen no pudiera entrar en su personaje y cuando lo lograba,la voz de su compañero rompía su concentración por completo.

"Yo estaba como, 'Sí, vamos a hacerlo'. Y entonces él decía, 'Estaba poniendo mi nuez en mi mantequera...' ' No, cállate. Necesito hacer mi trabajo aquí. Me lo estás poniendo muy difícil".

Aunque se rumoró que esto causó problemas entre ambos, la realidad es diferente, ya que la actriz incluso elogió su trabajo como actor, destacando no solo su talento como actor, sino también su profesionalismo y sentido del humor, que contribuyeron a que el set de 'Deadpool 3' uera un lugar lleno de risas y buen ambiente y a pesar de que Tatum la hizo perder su concentración al final pudo controlarse y darle a los fans una actuación brillante como X-23.