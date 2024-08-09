¿Por qué Nicolas Cage no regresó como Ghost Rider en 'Deadpool 3'? Ryan Reynolds respondió

Video El gran error en ‘Deadpool 3’ que hace que la trama no tenga sentido (se relaciona con Laura X-23)

La esperada cinta 'Deadpool 3' continúa siendo un éxito rotundo en la taquilla mundial, gracias al característico humor de su protagonista, la acción desenfrenada proporcionada por el personaje Wolverine, y los cameos de varios superhéroes: Elektra, interpretada por Jennifer Garner; Wesley Snipes como Blade; Gambito, bajo la actuación de Channing Tatum; y Dafne Keen como X-23.

Sin embargo, un personaje que muchos esperaban ver en la película no hizo su aparición: Ghost Rider. Durante el rodaje de la cinta, se esparcieron rumores sobre su participación, pero en el estreno quedó claro que no estuvo en ella.

La ausencia de este icónico antihéroe ha generado muchas especulaciones, y recientemente, Ryan Reynolds, protagonista y productor de la cinta, explicó las razones detrás de esta decisión. En una entrevista con el portal 'Variety', realizada el pasado 8 de agosto, el actor de 47 años aclaró que sí contactó a Nicolas Cage para que volviera a ponerse en la piel de su antiguo personaje, el cual tuvo su primer largometraje en 2007 y el segundo en 2011, pero al final no se llegó a un acuerdo.

“Sí. "Seguro que tuvimos una conversación. Sí, pero no".

Reynolds no dio más detalles al respecto, dejando en el aire si Nicolas Cage se negó por cuestiones de agenda o debido a algún desacuerdo en el pago que recibiría por su trabajo.

¿Nicolas Cage declaró algo sobre su ausencia en Deadpool 3'?

Hasta el momento, Cage tampoco ha dado explicaciones sobre el tema, pero se espera que pronto aclare la situación y si, en el futuro, podría aparecer como Ghost Rider en otra película del MCU.

El actor, conocido por su trabajo en la película 'Un ángel enamorado', ha estado activo en diversos proyectos en los últimos años, como 'Longlegs', 'The Surfer', 'Renfield' y hasta 'The Flash', donde apareció como una variante de Superman. Este último motivo llevó a muchos fans a pensar que Cage no dudaría en retomar su papel en Marvel.

Por último, la empresa que se dedica a crear cintas de superhéroes no ha confirmado ni negado si el personaje tendrá un recast con una nueva historia o si simplemente dejarán que desaparezca para dar paso a otros superhéroes.

