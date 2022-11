5 actrices que se raparon para un papel: sacrificaron su belleza para demostrar su compromiso

Varias estrellas de Hollywood han sorprendido a los espectadores con sus increíbles transformaciones para un papel en una serie o película. Te compartimos a algunas famosas que cortaron su melena y conquistaron al público con su profesionalismo.

Millie Bobby Brown

En 2016 se estrenó la primera temporada de la serie de Netflix ‘Stranger Things’, en la cual Bobby Brown se convirtió en Eleven, una adolescente con poderes mentales y que al inicio de la historia vemos con el cabello rapado.

El 23 de julio de 2018, en una charla con la revista ‘W’, la artista explicó qué significó para ella deshacerse completamente de su cabellera.

“La cabeza rapada fue un gran problema. (...) Por un lado fue genial. Cuando estás calvo, la lluvia se siente como un masaje en la cabeza. Caminaba bajo la lluvia y la gente me miraba como si estuviera loca. (...) Pero por otro lado, la gente me miraba, preguntándose si estaba enferma. Algunos hasta se reían de mí, sin saber si estaba enferma o no. Fue doloroso, pero su actitud me enseñó algo sobre la compasión”, detalló la actriz de ahora 18 años.

Natalie Portman

Desde la década de los 90 Portman ha demostrado su gran talento actoral, en diversas producciones. Una de las más exitosas fue ‘V for Vendetta’ (2005), donde encarnó a Evey Hammond.

En una escena, Evey es detenida y antes de ingresarla a su celda le cortan su cabello rizado. En una conversación con medios de comunicación, la celebridad contó qué representó esta secuencia para ella.

“De hecho fue algo maravilloso poder deshacerse de la vanidad por un momento”, puntualizó.

Charlize Theron

De la mano de celebridades como Tom Hardy, Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Courtney Eaton y Megan Gale, la intérprete encabezó la película 'Mad Max: Fury Road', la cual vio la luz en 2015.





Charlize Theron también apareció en 'Lejos de la tierra quemada' que puedes ver gratis en ViX.

La misma actriz fue quien propuso raparse para darle más fuerza a su personaje de Imperator Furiosa, una mujer guerrera, así lo destacó en una plática con 'Entertainment Weekly' el 4 de mayo de 2015.



“Había hecho un viaje de prensa. Mi cabello estaba realmente frito. Y tuve una noche en la que pensé: ‘¿Sabes qué? ¿Qué tal si nos lo afeitamos?’. No estaba completamente convencida, así que llamé a George (Miller, el director). Probablemente lo desperté a las 3 am y le dije: ‘¿Qué piensas de esta idea?’. Y él estaba muy callado. Y entonces pude oírlo respirar. Fue como si tomara una decisión profunda”, comentó.

Kristen Stewart

La actriz de 'Crepúsculo' tuvo un gran cambio de imagen en 2020, cuando apareció con el cabello al ras del cuero cabelludo y un tinte platinado.

En una charla con ‘Hey U Guys’, reveló por qué decidió llevar este look en la producción 'Underwater' y contó su experiencia con este radical cambio de estilo.

“Para ser sincera, no sé a quién se le ocurrió primero. Creo que, en la práctica, me ponía y me quitaba el traje seis o siete veces al día, tanto si era yo como si era el propio personaje el que tenía que salir. (...) La idea de tener que cepillarme el pelo hacia atrás y no poder meter la mano en la cabeza, era como no tener pelo y entonces me di cuenta de que podía ser una excusa genial para afeitarme la cabeza”, aseveró.

Demi Moore

‘G.I. Jane’ se estrenó en 1997 y contó con la participación de Viggo Mortensen, Anne Bancroft, Jason Beghe y Scott Wilson. Además, representó un gran cambio de apariencia para Moore, protagonista de la cinta de acción, ya que dejó atrás su cabello largo.

Aunque su papel y el look fue aplaudido por los espectadores, en una charla con ‘People’ el 22 de julio de 2022 Demi explicó por qué ya no recurriría a este método.

“Creo que ahora soy mayor, también lo sé, no tengo nada que probar. Entonces, si realmente necesitan mi cabello diferente, pueden darme una peluca”, dijo.